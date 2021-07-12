Как Латинская Америка выразила поддержку Кубе

Исполнительный секретарь Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA) Саша Льоренти осудил интервенционистские действия против Гаваны, предпринятые Вашингтоном. Льоренти также отверг обвинения в свой адрес со стороны генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который поддержал антиправительственные акции на Кубе. "Руки Луиса Альмагро, запятнанные переворотами и кровью, снова пытаются вмешаться в дела Кубы", - написал Льоренти в своем микроблоге в Twitter.

В Аргентине Союз работников прессы Буэнос-Айреса осудил действия Соединенных Штатов по дестабилизации ситуации на Кубе. "Наш союз есть и будет, как всегда, с героическим кубинским народом, это не передать словами. Да здравствует Куба! Да здравствует революция!" - говорится в тексте, подписанном генеральным секретарем организации Лидией Фагале.

Колумбийские ученые, политики и общественные деятели также выразили свою солидарность с кубинским народом и правительством перед лицом попыток извне дестабилизировать независимую страну.

Президент Боливии Луис Арсе заявил о своей "полной поддержке кубинского народа в его борьбе с дестабилизирующими действиями", подчеркнув при этом, что "чем больше кубинское правительство продвигается в области здравоохранения и науки, тем больше оно сталкивается с дезинформацией и иностранными атаками". Он также добавил, что "проблемы на Кубе должны решать кубинцы без какого-либо вмешательства, не говоря уже о тех, кто поддерживает преступную блокаду в течение 60 лет", имея в виду Соединенные Штаты.

Правительство Никарагуа осудило в своем послании постоянную дестабилизацию и агрессию против дружественного народа Кубы и обвинило США в том, что они являются главным деструктивным фактором, при этом напомнив, что "у правительства США нет морального права что-либо говорить, когда именно оно несет ответственность и вину за все зверские преступления, преступления на почве ненависти и преступления против человечности, которые они совершали и продолжают совершать против народов мира".

Мигель Диас-Канель Бермудес, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президент Республики Куба, в воскресенье приехал в городок Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенный в 24 километрах от Гаваны, где произошли антиправительственные акции. В ряде городов вандалы разгромили продовольственные магазины. Погромщики разбивали витрины и выносили еду из продуктовых лавок.

Учитывая мобилизацию оппозиционных групп, финансируемых и поддерживаемых США, президент Кубы заявил, что перед лицом клеветнических кампаний революционеры должны выйти на улицы, чтобы защитить свою родину. В этой связи Диас-Канель осудил провокации небольших по численности групп, направленные на создание нестабильности и хаоса в стране. Кубинский президент призвал сограждан мобилизоваться, чтобы противостоять провокациям манипуляторов, которые организуют протесты, при этом поддерживая незаконные санкции США.