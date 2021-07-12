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12.07.2021 22:59
Рубрика: В мире

Как Латинская Америка выразила поддержку Кубе

Текст: Максим Макарычев
Латиноамериканские политики, движения и организации выразили свою поддержку кубинскому народу и правительству в ответ на клеветническую кампанию, проводимую Соединенными Штатами против карибского острова, сообщает латиноамериканский канал Telesur.

Исполнительный секретарь Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA) Саша Льоренти осудил интервенционистские действия против Гаваны, предпринятые Вашингтоном. Льоренти также отверг обвинения в свой адрес со стороны генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который поддержал антиправительственные акции на Кубе. "Руки Луиса Альмагро, запятнанные переворотами и кровью, снова пытаются вмешаться в дела Кубы", - написал Льоренти в своем микроблоге в Twitter.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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В Аргентине Союз работников прессы Буэнос-Айреса осудил действия Соединенных Штатов по дестабилизации ситуации на Кубе. "Наш союз есть и будет, как всегда, с героическим кубинским народом, это не передать словами. Да здравствует Куба! Да здравствует революция!" - говорится в тексте, подписанном генеральным секретарем организации Лидией Фагале.

Колумбийские ученые, политики и общественные деятели также выразили свою солидарность с кубинским народом и правительством перед лицом попыток извне дестабилизировать независимую страну.

Президент Боливии Луис Арсе заявил о своей "полной поддержке кубинского народа в его борьбе с дестабилизирующими действиями", подчеркнув при этом, что "чем больше кубинское правительство продвигается в области здравоохранения и науки, тем больше оно сталкивается с дезинформацией и иностранными атаками". Он также добавил, что "проблемы на Кубе должны решать кубинцы без какого-либо вмешательства, не говоря уже о тех, кто поддерживает преступную блокаду в течение 60 лет", имея в виду Соединенные Штаты.

Правительство Никарагуа осудило в своем послании постоянную дестабилизацию и агрессию против дружественного народа Кубы и обвинило США в том, что они являются главным деструктивным фактором, при этом напомнив, что "у правительства США нет морального права что-либо говорить, когда именно оно несет ответственность и вину за все зверские преступления, преступления на почве ненависти и преступления против человечности, которые они совершали и продолжают совершать против народов мира".

Фото: Reuters
Властям на Кубе удалось стабилизировать ситуацию

Мигель Диас-Канель Бермудес, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президент Республики Куба, в воскресенье приехал в городок Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенный в 24 километрах от Гаваны, где произошли антиправительственные акции. В ряде городов вандалы разгромили продовольственные магазины. Погромщики разбивали витрины и выносили еду из продуктовых лавок.

Учитывая мобилизацию оппозиционных групп, финансируемых и поддерживаемых США, президент Кубы заявил, что перед лицом клеветнических кампаний революционеры должны выйти на улицы, чтобы защитить свою родину. В этой связи Диас-Канель осудил провокации небольших по численности групп, направленные на создание нестабильности и хаоса в стране. Кубинский президент призвал сограждан мобилизоваться, чтобы противостоять провокациям манипуляторов, которые организуют протесты, при этом поддерживая незаконные санкции США.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Отношения между США и Кубой

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