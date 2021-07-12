Китайский Hummer начали продавать всем желающим по безумной цене

Концерн DongFeng Motor 8 июля начал производить гражданскую версию внедорожников семейства Mengshi/Warrior - это китайская копия легендарного американского вездехода Humvee/Hummer H1 компании AM General.

Машина для невоенных потребителей носит в названии приставку в виде индекса M50 и пока предлагается только в виде "голого шасси" под надстройку или бортового грузовика, позднее гамма пополнится пассажирским универсалом. Цена на внутреннем рынке Китая - ни много ни мало 668 800 юаней (около 7,7 млн рублей).

Военная версия Mengshi производится с 2002 года, причем изначально это были настоящие Humvee - китайцы покупали у американцев машинокомплекты, собирали их и только устанавливали свои значки.

Однако в процессе сотрудничества с AM General DongFeng провел реверсивный инжиниринг Hummer и создал собственную модель, которая по основным конструктивным решениям, компоновке и пропорциям полностью повторяет "американца", но имеет оригинальные наружные панели кузова. В таком виде Mengshi выпускают с 2007 года. До сих пор Mengshi поставлялся лишь в армию Китая или продавался на экспорт военным других стран.

"Потребительский" Mengshi / Warrior M50 оснащают 4,0-литровым 4-цилиндровым турбодизелем Cummins EQB150-20 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Коробка передач - 4-диапазонный "автомат" или 5-ступенчатая "механика".

Как и у оригинального Hummer, несущей основой Mengshi является стальная клепаная рама с лонжеронами коробчатого сечения. Кузов имеет каркас из труб прямоугольного сечения и внешние элементы из алюминия и композитов. Все подвески у автомобиля независимые, привод постоянный полный.

DongFeng Mengshi/Warrior M50. Фото: DongFeng Motor