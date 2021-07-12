Косачев: Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен

Новости

Шадаев: Оформление выплаты на школьников занимает менее минуты 15:02
В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку 15:00
Опрос: россияне рассказали, как пандемия изменила их жизнь 15:00
В Челябинской области открыт сбор денег и вещей пострадавшим от пожаров 14:58
Титов предложил снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50% 14:57
Андрей Марков рассказал, за что получил дисквалификацию от РУСАДА 14:54
От лесных пожаров в Челябинской области пострадали два заповедника 14:51
В РФ начали выдавать семейную ипотеку заемщикам с одним ребенком 14:50
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя сотрудником посольства США 14:45
Миротворцы РФ сопроводили армянских паломников в монастыри 14:37
МЧС предупредило об угрозе обмеления северных рек 14:36
В Казани пятеро детей получили отравление в аквапарке 14:33
Под Тамбовом три человека умерли от отравления метиловым спиртом 14:22
Врач рассказала, как меньше потеть в жару 14:19
В Петербурге при обрушении крыши столовой пострадали пять человек 14:14
Лавров: Судан готовится ратифицировать соглашение о создании базы ВМФ РФ 14:11
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о сепсисе у певицы 14:07
От COVID-19 умер актер из "Ноги" и "Лунного папы" Шерали Абдулкайсов 14:00
Под Геленджиком вода в Черном море окрасилась в красный цвет 13:59
Кассационный суд запретил назначать повышенные алименты солдатам-срочникам 13:49
Госпитализация больных с COVID-19 в Подмосковье снизилась на 14% 13:44
Песков заявил об отсутствии детальной информации из США по кибератакам 13:43
Собянин пообещал ускорить реновацию в Москве 13:32
Более 860 тысяч военных повторно привьют от COVID-19 до конца года 13:26
В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 14:56
Рубрика: Власть

Косачев: Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
11 июля в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Президентская "Действие и солидарность" победила и сможет сформировать правительство, а то и шанс набрать конституционное большинство и, тем самым, почти абсолютную власть в стране.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Что это будет означать в геополитическом плане, гадать особо не приходится. ПДС обозначает главным приоритетом активизацию процесса интеграции в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией, плюс реализацию проектов с Украиной и Грузией.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: Президент явно провел одну из "красных линий"

Решающую роль сыграла "заграница". Причем в двух смыслах. За последние 30 лет из республики выехала почти треть трудоспособного населения - около 1 млн человек. И на этот раз на участки за рубежом пришло более 200 тыс. человек. В 2020 году около 92% отдали голоса за прозападную М.Санду, что стало решающим фактором на президентских выборах. Все говорит в пользу того, что картина повторится и на этот раз. Для молдаван, живущих на Западе, было открыто больше участков, чем для приднестровцев, - 150 против 41, при том, что и за 41 пришлось побороться буквально накануне выборов. И зарубежная явка была очень активной.

Помимо этого фактора, огромную роль во внутримолдавских процессах играют и западные политики и дипломаты, - причем не только румынские и представители ЕС, а и американский посол, который регулярно выступает по телевидению, встречается с политиками, чиновниками, судьями конституционного суда и членами избиркома.

Поэтому скорее всего Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен во внешней политике, резкость которого будет зависеть от окончательного расклада сил в парламенте и сплоченности левой оппозиции. Немалую роль могут сыграть и другие факторы - бизнес, церковь, события в соседних странах. Худший сценарий - попытка форсировать события в отношении Приднестровья, которое, как считается, является препятствием на пути Молдавии в Евроатлантические структуры. И отдельные провокации накануне выборов показывают, что радикалы к такому сценарию готовы.

И потому итоги молдавских выборов пока скорее настораживают. Общество очевидно расколото, и навязывать в этих условиях свою жесткую волю со стороны условного большинства в адрес условного меньшинства - вряд ли приведет к успокоению умов и к объединительное повеситке дня доявсено общества.

Остаётся сказать традиционное: Рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров, и в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков сообщил о поручениях Путина после телефонного разговора с Байденом
Захарова: Москва внимательно следит за происходящим на Кубе
Сборная Италии обыграла по пенальти Англию в финале Евро-2020
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Свадьбы в Москве разрешили проводить только в ресторанах COVID-free
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны