Косачев: Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен

Что это будет означать в геополитическом плане, гадать особо не приходится. ПДС обозначает главным приоритетом активизацию процесса интеграции в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией, плюс реализацию проектов с Украиной и Грузией.

Решающую роль сыграла "заграница". Причем в двух смыслах. За последние 30 лет из республики выехала почти треть трудоспособного населения - около 1 млн человек. И на этот раз на участки за рубежом пришло более 200 тыс. человек. В 2020 году около 92% отдали голоса за прозападную М.Санду, что стало решающим фактором на президентских выборах. Все говорит в пользу того, что картина повторится и на этот раз. Для молдаван, живущих на Западе, было открыто больше участков, чем для приднестровцев, - 150 против 41, при том, что и за 41 пришлось побороться буквально накануне выборов. И зарубежная явка была очень активной.

Помимо этого фактора, огромную роль во внутримолдавских процессах играют и западные политики и дипломаты, - причем не только румынские и представители ЕС, а и американский посол, который регулярно выступает по телевидению, встречается с политиками, чиновниками, судьями конституционного суда и членами избиркома.

Поэтому скорее всего Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен во внешней политике, резкость которого будет зависеть от окончательного расклада сил в парламенте и сплоченности левой оппозиции. Немалую роль могут сыграть и другие факторы - бизнес, церковь, события в соседних странах. Худший сценарий - попытка форсировать события в отношении Приднестровья, которое, как считается, является препятствием на пути Молдавии в Евроатлантические структуры. И отдельные провокации накануне выборов показывают, что радикалы к такому сценарию готовы.

И потому итоги молдавских выборов пока скорее настораживают. Общество очевидно расколото, и навязывать в этих условиях свою жесткую волю со стороны условного большинства в адрес условного меньшинства - вряд ли приведет к успокоению умов и к объединительное повеситке дня доявсено общества.

Остаётся сказать традиционное: Рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров, и в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook