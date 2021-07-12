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12.07.2021 16:30
Рубрика: Легковые авто

Mazda CX-5 выдержал ресурсный тест и прошел 100 000 километров без поломок

Текст: Константин Руссов

Журнал Auto Bild завершил ресурсное испытание японского кроссовера Mazda CX-5. Модель во второй раз оказывается в руках экспертов издания, и дважды подтвердила свою надёжность.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Ресурсный тест подразумевает под собой длительную эксплуатацию в различных условиях на протяжении ста тысяч километров, после чего машину осматривают механику и выносят свой вердикт.

В сообщении Mazda говорится, что в прошлый раз оценка CX-5 была снижена из-за ошибки в мастерской. При этом кроссовер всё равно удостоился высокой оценки.

Auto Bild тестировал Mazda CX-5 с дизелем 2.2 литра и 6-ступенчатым "автоматом". За всё время эксплуатации не произошло поломок или внеплановых визитов на ТО. После того, как шасси, двигатель и салон "раскидали", эксперты пришли к выводу, что с машиной действительно всё в порядке.

Mazda CX-5 заняла четвёртое место в списке самых надёжных автомобилей по версии журнала Auto Bild. Всего в рейтинге издания 68 моделей.

Купить CX-5 в России можно начиная от 1 844 000 рублей, двигатели - бензиновые Skyactive-G мощностью 150 и 194 л.с.

#Mazda