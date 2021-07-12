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12.07.2021 16:27
Рубрика: Экономика

Минэкономики ФРГ: Вторая нитка "Северного потока-2" почти готова

Текст: Юрий Когалов
Строительство второй нитки газопровода "Северный поток-2" почти завершено, идет процесс технической приемки. Об этом проинформировали в минэкономики Германии.

Как отмечается в распространенном сообщении, "в настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки, строительство первой нитки завершено, вторая почти построена". Указанную процедуру должен выполнить оператор Nord Stream 2 AG, пояснили в министерстве.

Инвестор "Северного потока-2" ответил на заявление США о "грязном газе"

Ранее представитель минэкономики ФРГ Беате Барон сообщила, что все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" были уже давно выданы. Вопросами же эксплуатации занимается Федеральное сетевое агентство.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Как ожидает исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, работы будут завершены к концу августа.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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