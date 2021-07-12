Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2"

"Все разрешения на строительство выданы - и уже давно", - отметила она, добавив, что по вопросам эксплуатации стоит обращаться к регулятору - Федеральному сетевому агентству.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

По данным исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, работы завершены на 98 процентов, при этом одна из ниток достроена полностью. Он ожидает, что строительство будет окончено к концу августа.

Перед запуском газопровод должен пройти испытания, подготовку к работе и сертификацию независимым органом, аккредитованным в Евросоюзе. Причем речь идет не о технической безопасности, а о сертификации оператора газопроводной системы в соответствии с директивой ЕС. Заявку на проведение такой сертификации Nord Stream 2 AG подала в конце июня.