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12.07.2021 13:34
Рубрика: В мире

Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов
Все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в Германии выданы. Об этом, как передает ТАСС, проинформировала представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

"Все разрешения на строительство выданы - и уже давно", - отметила она, добавив, что по вопросам эксплуатации стоит обращаться к регулятору - Федеральному сетевому агентству.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

По данным исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, работы завершены на 98 процентов, при этом одна из ниток достроена полностью. Он ожидает, что строительство будет окончено к концу августа.

Перед запуском газопровод должен пройти испытания, подготовку к работе и сертификацию независимым органом, аккредитованным в Евросоюзе. Причем речь идет не о технической безопасности, а о сертификации оператора газопроводной системы в соответствии с директивой ЕС. Заявку на проведение такой сертификации Nord Stream 2 AG подала в конце июня.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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