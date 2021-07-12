Минздрав РФ обновит рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России занимается разработкой обновленной версии методических рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом рассказал главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

По его словам, идет подготовка над 12-й версией рекомендаций. "Проходят совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение, - цитируют Чулановаа "Известия". - На фоне сложившейся эпидемической обстановки необходимо продумать новые подходы к лечению COVID-19".

Эксперты наблюдают изменения в ряду пациентов с тяжелыми формами протекания коронавируса. Сегодня стало больше молодых, которые болеют тяжелее, отметил Чуланов. При этом основной группой риска остаются люди старше 65 лет, с сопутствующими заболеваниями - сахарным диабетом, хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением.

Ранее эксперты рассказали о "золотом стандарте" вакцинации. Чтобы искоренить большинство заразных заболеваний, должно быть вакцинировано 94-96% граждан, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В то же время эксперт отметил, что коллективный иммунитет формируется после вакцинации 60-70% населения. Это позволяет пройти напряженный сезон подъема заболеваемости инфекциями "более-менее безболезненно".