В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации

Чтобы искоренить большинство заразных заболеваний, должно быть вакцинировано 94-96% граждан, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Это и есть "золотой стандарт" вакцинации, который позволит сохранить жизнь людям с противопоказаниями к прививке", - сказал эксперт.

Так, например, вакцинация 94% населения во всем мире позволяет предотвратить вспышки кори. Такой процент привитых граждан делает инфекцию полностью управляемой, отметил Горелов. И те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью тем, кому прививку нельзя делать по состоянию здоровья.

В то же время эксперт отметил, что коллективный иммунитет формируется после вакцинации 60-70% населения. Это позволяет пройти напряженный сезон подъема заболеваемости инфекциями "более-менее безболезненно".

Эпидемиолог добавил, что коронавирусная инфекция также управляется средствами специфической профилактики. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса все население России.