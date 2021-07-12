На Гаити задержан возможный координатор убийства президента

Правоохранительные органы Гаити задержали предполагаемого координатора операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщил глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

По его словам, первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей. "Он поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США", - цитирует ТАСС. Шарль заявил, что задержанный, который является гражданином Гаити, был одним из разработчиков плана убийства.

Шарль отметил, что мотивы преступления были политическими, пишет РИА Новости. Полиция разыскивает двух других предполагаемых организаторов, которые контактировали с Саноном. Известно, что Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких колумбийцев, нанятых для собственной безопасности.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром седьмого июля в своей резиденции, его супруга получила тяжелые ранения. Власти заявили, что преступление совершили наемники. Задержаны 18 граждан Колумбии и двое американцев. Всего в преступную группу входили 26 человек.