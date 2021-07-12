Новости

Врач назвал причины популярности препарата "КовиВак" от COVID-19 04:22
В Минздраве оценили риск появления более опасных штаммов коронавируса 04:13
В аэропорту Гонконга протестируют всех сотрудников на COVID-19 03:34
На Гаити задержан возможный координатор убийства президента 03:29
Эксперт рассказал о стратегии, которая может помочь разбогатеть за год 03:09
Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе в Техасе 02:27
Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента 02:07
"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам 01:41
Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020 01:39
Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы 01:29
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок 01:21
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти 00:51
В немецком Шведте обрушилась крыша бассейна 00:40
Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям 00:33
Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью 00:10
Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине 11.07.2021
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии 11.07.2021
В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей 11.07.2021
Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020 11.07.2021
Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом 11.07.2021
ЦИК: На выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия 11.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек 11.07.2021
Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли" 11.07.2021
Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова 11.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
12.07.2021 03:29
Рубрика: В мире

На Гаити задержан возможный координатор убийства президента

Правоохранительные органы Гаити задержали предполагаемого координатора операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщил глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

Фото: REUTERS
Вдова президента Гаити пояснила причины покушения на супруга

По его словам, первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей. "Он поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США", - цитирует ТАСС. Шарль заявил, что задержанный, который является гражданином Гаити, был одним из разработчиков плана убийства.

Шарль отметил, что мотивы преступления были политическими, пишет РИА Новости. Полиция разыскивает двух других предполагаемых организаторов, которые контактировали с Саноном. Известно, что Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких колумбийцев, нанятых для собственной безопасности.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром седьмого июля в своей резиденции, его супруга получила тяжелые ранения. Власти заявили, что преступление совершили наемники. Задержаны 18 граждан Колумбии и двое американцев. Всего в преступную группу входили 26 человек.

Вокруг убийства президента Гаити остается много вопросов без ответа
В мире Северная и Центральная Америка Гаити

Главное сегодня

На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19