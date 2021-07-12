На Кубе прошли митинги в поддержку властей

Мигель Диас-Канель Бермудес, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президент Республики Куба, накануне выступил в прямом эфире по национальному радио и телевидению. В своих заявлениях он осудил участие администрации США в политической дестабилизации ситуации на Кубе на протяжении всей истории. Особенно это усилилось во время пандемии за последний год, сообщает газета Juventud Rebelde.

"Это лицемерные речи о двойных стандартах, которые мы очень хорошо знаем на протяжении всей истории Соединенных Штатов по отношению к Кубе", - подчеркнул кубинский лидер. Он обвинил американское эмбарго в провоцировании массовой вспышки COVID-19 на Кубе, и призвал противостоять протестам на улицах. Президент также заявил попытках сформировать мнение, что кубинское правительство не способно выйти из ситуации с пандемией коронавируса. Он также отметил, что правительство честно информировало кубинский народ о ситуации, в которой страна находится в течение года. "Куба сопротивляется блокаде. Мы никогда не спускаем наши флаги", - подчеркнул Диас-Канель.

В Ольгин, родной провинции покойного кубинского лидера Фиделя Кастро, люди вышли на улицы с огромными плакатами команданте. "Диас-Канель попросил, и его люди ответили без колебаний. Это городок Фиделя, не думайте, что местные жители хотят лишь собирать манго", - написал один из пользователей. Ранее в воскресенье президент Кубы прибыл в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, чтобы пообщаться с местными жителями после протестов в городе, где некоторые кубинцы выступили с антиправительственными лозунгами.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения ощущается на Острове свободы сильнее, чем в других странах региона, отчасти из-за продолжающейся блокады со стороны США, которая способствует острому дефициту продовольствия и лекарств. Вместе с тем, власти страны сообщили, что уровень смертности на Кубе от COVID-19 составляет 0,66 процента от числа инфицированных, что является одним из самых низких показателей в мире и достигается при правильном и своевременном применении протоколов здравоохранения. Президент Кубы в этой связи упомянул две конкретные проблемы, поразившие страну: одна - это энергия, которая напрямую влияет на электроснабжение в домах, а другая - это проблемы с лекарствами на фоне роста заболевших, отмечает главная газета Кубы Granma. Диас-Канель также добавил, что Кубе придется перейти к опыту медицинского приема на дому из-за текущей ситуации с COVID-19.