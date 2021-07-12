Опубликована статья Путина о единстве русских и украинцев

Президент Владимир Путин написал аналитическую статью по русско-украинской тематике. Материал опубликован на сайте Кремля на двух языках - русском и украинском.

Статья называется "Об историческом единстве русских и украинцев". Напомним, о решении написать ее Владимир Путин объявил на "Прямой линии" 30 июня, добавив, что надеется, с ней ознакомятся граждане обеих стран.

Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства при подготовке статьи использовал данные из архивов.