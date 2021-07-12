Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"

Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного прост­ранства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства. Формула, которая применяется, извест­на испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверх­задача - разделить, а затем и стравить между собой части единого народа.

Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории. Конечно, в рамках статьи невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет. Но остановлюсь на тех ключевых, поворотных моментах, о которых нам - и в России, и на Украине - важно помнить.

И русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся круп­нейшим государством Европы. Славянские и другие пле­мена на громадном прост­ранстве - от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова - были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси - и одной православной верой. Духов­ный выбор Святого Влади­мира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство.

Киевский княжеский стол занимал главенст­вующее положение в Древнерусском государстве. Так повелось с конца IX века. Слова Вещего Олега о Киеве: "Да будет это мать горо­дам рус­ским" - сохра­нила для потом­ков "Повесть временных лет".

Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее прост­ранство, как свою Отчизну.

После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась. Северо-Восточная Русь попала в ордынскую зависи­мость, но сохранила ограни­чен­ный сувере­нитет. Южные и западные русские земли в основном вошли в состав Вели­кого Княжества Ли­тов­ского, которое, хочу обра­тить на это внимание, в исто­­рических документах назы­валось Великим Княжеством Литовским и Русским.

Представители княжеских и боярских родов перехо­дили на службу от одного князя к дру­гому, враждовали между собой, но и дружили, заключали союзы. На Кули­ковом поле рядом с Великим князем Мос­ковским Дмит­рием Ивановичем сражались воевода Боброк с Волыни, сыновья Великого князя Литовс­кого Оль­герда - Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. При этом свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княж­ны. Всё это - страницы нашей общей истории, отра­жение её сложности и многомерности.

Важно отметить, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке. Вера была право­славной. Вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление.

На новом витке исторического развития точками притяжения, консолидации территорий Древней Руси могли стать и Литовская Русь, и укреплявшаяся Московская Русь. История распо­рядилась так, что центром воссоединения, продол­жив­шим традицию древнерусской государ­ст­­венности, стала Москва. Мос­ковс­кие князья - потомки князя Алексан­дра Невс­кого - сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли.

В Великом Княжестве Литовском шли иные про­цессы. В XIV веке правящая элита Литвы приняла католичество. В XVI веке была зак­лю­чена Люблинская уния с Польским Коро­левством - образо­ва­лась "Речь Посполитая Обоих Народов" (по сути - польского и литовского). Польская католическая знать полу­чила значи­тельные земельные владения и при­ви­легии на территории Руси. Согласно Брестской унии 1596 года часть западно-русского право­славного духо­венства подчи­нилась власти Папы Римского. Проводились ополячи­вание и латини­зация, православие вытеснялось.

Как ответ, в XVI - XVII веках нарастало осво­боди­тельное движение православного насе­ления Подне­провья. Перелом­ными стали события вре­мён гетмана Богдана Хмель­ницкого. Его сторонники пытались добиться от Речи Посполитой автономии.

В прошении Войска запорожского королю Речи Посполитой в 1649 году говорилось о соблюдении прав русского православного населения, о том, чтобы "воевода Киев­ский был народа русского и закона гречес­кого, чтобы не наступал на церкви божии…". Но запорожцев не услышали.

Последовали обра­щения Б. Хмельницкого в Москву, которые рассматривались Земскими соборами. 1 октября 1653 года этот высший пред­ста­вительный орган Русского государства решил поддержать едино­верцев и принять их под покро­вительство. В январе 1654 года Переяславской Радой это решение было подтвер­ждено. Затем послы Б. Хмель­ницкого и Москвы объехали десятки городов, включая Киев, жители кото­рых принесли присягу рус­скому царю. Ничего подоб­ного, кстати, не было при заклю­чении Люблинской унии.

В письме в Москву в 1654 году Б. Хмель­ницкий благо­дарил царя Алексея Михайловича за то, что он "всё Войско запорожское и весь мир право­славный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил". То есть в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми.

В ходе затяжной войны Русского государства с Речью Посполитой некоторые из гетма­нов, наследников Б. Хмельницкого, то "отла­гались" от Москвы, то искали под­держки у Швеции, Польши, Турции. Но, повторю, для народа война носила, по сути, освободительный харак­тер. Она завершилась Андру­совским перемирием 1667 года. Окончательные итоги закрепил "Вечный мир" 1686 года. В состав Русского госу­дарства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черни­говщину, а также Запорожье. Их жители воссо­единились с основной частью русского право­славного народа. За самой этой областью утвердилось название - "Малая Русь" (Малороссия).

Название "Украина" тогда использовалось чаще в значении, в котором древне­русское слово "окраина" встречается в письменных источ­никах ещё с XII века, когда речь шла о различных пору­бежных территориях. А слово "украинец", если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей.

На Правобережье, оставшемся в Речи Поспо­литой, реставрировались старые порядки, усилился социаль­ный и религиозный гнёт. Левобережье, земли, взятые под защиту единого государства, напротив, стали активно развиваться. Сюда массово переселялись жители с дру­гого берега Днепра. Они искали поддержки у людей одного языка и, конечно, одной веры.

Во время Северной войны со Швецией перед жите­лями Малороссии не стоял выбор - с кем быть. Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть каза­ков. Люди разных сословий счи­тали себя русскими и православными.

Предста­вители казачьей старши́ны, включённые в дворянское сословие, достигали в России высот поли­ти­чес­кой, дипло­матической, военной карьеры. Выпуск­ники Киево-Могилянской академии играли ведущую роль в цер­ковной жизни. Так было и во времена гет­манства - по сути, автономного государственного обра­зования со своим особым внутренним устройством, а затем - и в Российской империи. Малороссы во многом и созидали большую общую страну, её государст­венность, культуру, науку. Участвовали в освоении и разви­тии Урала, Сиби­ри, Кавказа, Даль­него Вос­тока. Кстати, и в советский период уроженцы Украины зани­мали самые зна­чимые, в том числе высшие посты в руководстве единого госу­дарства. Достаточно сказать, что в общей сложности без малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв и Л. Бреж­нев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной.

Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние "Новороссия". Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исклю­чением Галиции и Закарпатья, кото­рые ока­зались в Австрийской, а впоследствии - в Австро-Венгерс­кой империи.

Интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений. Она проходила на основе общей веры и культурных традиций. И вновь особо отмечу - языковой близости. Так, ещё в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сооб­щал в Рим, что жители Московии назы­вают русских из Речи Поспо­литой своими братьями, что письменный язык у них совер­шенно оди­наков, а разго­ворный - хоть и отли­чается, но незна­чительно. По его выражению, как у жителей Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, центр и север современной Италии.

Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза - в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?

Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи.

Не собираюсь ничего идеализировать. Известны и Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, ограничивавшие издание и ввоз из-за границы религиоз­ной и общественно-полити­ческой лите­ра­туры на украинском языке. Но здесь важен исторический контекст. Эти решения принимались на фоне дра­мати­ческих событий в Польше, стремления лидеров польс­кого национального движения исполь­зовать "украин­ский вопрос" в своих интересах. Добавлю, что худо­жественные произведения, сборники украинских стихов, народных песен продолжали издаваться. Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шёл активный процесс развития малорос­сийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов.

Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреп­ля­лись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы - это настоящие славяне, а русские, "московиты" - нет. Подобные "гипотезы" стали всё чаще использовать в полити­ческих целях как инстру­мент соперничества между европейскими госу­дар­ст­вами.

С конца XIX века австро-венгерские власти под­хватили эту тему - в противовес как польскому нацио­нальному движению, так и москвофильским настро­ениям в Галиции. В годы Первой мировой войны Вена способствовала фор­ми­­ро­ванию так называемого Легиона украинских сече­вых стрельцов. Галичан, заподо­зрен­ных в сим­патиях к пра­во­славию и к России, подвер­гали жестоким репрессиям, бросали в концентра­ционные лагеря Талергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие событий связано с крахом евро­­­пейских импе­рий, с ожесточённой Гражданской вой­ной, развернувшейся на огромном пространстве быв­шей Российской империи, с иностранной интер­венцией.

После Февральской революции, в марте 1917 года в Киеве была создана Централь­ная Рада, претендо­вавшая на роль органа высшей власти. В ноябре 1917 года в своём третьем универсале она заявила о создании Украинской Народной Республики (УНР) в составе России.

В декабре 1917 года представители УНР прибыли в Брест-Литовск, где шли пере­говоры Советской России с Герма­нией и её союзниками. На заседании 10 января 1918 года глава украинской деле­гации зачитал ноту о незави­симости Украины. Затем Центральная Рада в своём четвёртом универсале провоз­гласила Украину независимой.

Продекл­арированный суверенитет оказался недол­гим. Буквально через несколько недель деле­гация Рады под­пи­сала сепаратный договор со странами германского блока. Находившимся в тяжёлом поло­жении Германии и Австро-Венгрии нужны были украинские хлеб и сырьё. Чтобы обеспечить масштабные поставки, они доби­лись согласия на отправку в УНР своих войск и техни­чес­кого персонала. Фактически использовали это как предлог для оккупации.

Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При пря­мом участии окку­па­ционных войск Центральная Рада была сверг­нута, а к власти приведён гетман П. Ско­ро­падский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом.

В ноябре 1918 года - после революционных собы­тий в Германии и Австро-Венгрии - П. Скоро­падский, лишившийся поддержки немецких штыков, взял другой курс и заявил, что "Украине первой пред­стоит высту­пить в деле образования Всероссийской феде­рации". Однако вскоре режим вновь сме­нился. Наступило время так называемой Дирек­тории.

Осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объя­вили о её объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши.

В апреле 1920 года С. Петлюра (один из "героев", которых навязывают современной Украине) заключил от имени Директории УНР секретные кон­венции, по которым - в обмен на военную под­держку - отдал Поль­ше земли Галиции и Западной Волыни. В мае 1920 года петлюровцы всту­пили в Киев в обозе польских частей. Но ненадолго. Уже в ноябре 1920 года, после перемирия между Поль­шей и Советской Россией остатки петлю­ровских войск сда­лись тем же полякам.

На примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударст­венные образо­­вания, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты. Нацио­налисты стремились к созданию своих отдельных государств, лидеры Белого движения выступали за неде­лимую Россию. Не пред­­ставляли себя вне России и многие респуб­ли­ки, учреждённые сторон­никами боль­ше­виков. Вместе с тем, по разным мотивам вожди боль­шевистс­кой партии порой буквально вытал­кивали их за пределы Советской России.

Так, в начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криво­рожская советская республика, которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Совет­скую Россию. Последовал отказ. В. Ленин встречался с руководителями этой республики и убеждал их действо­вать в составе Советской Украины. 15 марта 1918 года ЦК РКП(б) прямо постановил направить на Украин­ский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде "одно правительство для всей Украины". Территории Донецко-Криворожской советской рес­пуб­лики в даль­нейшем в основном и сос­тавили области Юго-Востока Украины.

По Рижскому договору 1921 года между РСФСР, УССР и Польшей западные земли быв­шей Российской империи отошли Польше. В меж­во­ен­ный период польс­кое правительство развернуло актив­ную переселен­ческую политику, стремясь изме­нить этнический состав в "восточных кресах" - так в Польше наз­ывали тер­ритории нынешней Западной Украины, Запад­ной Бе­лоруссии и части Литвы. Проводилась жёсткая поло­низация, местная куль­тура и традиции подав­лялись. В дальнейшем, уже в годы Второй мировой войны, ради­кальные группи­ровки украинских нацио­налистов использовали это как повод для террора не только против польского, но и еврейского, русского населения.

В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная "мина замедленного действия". Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался "парад суверенитетов". 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское согла­шение о создании Сод­ружества Независимых Госу­дарств, в котором объяв­лялось, что "Союз ССР как субъект между­народного права и геополитическая реаль­ность прекращает своё существование". Кстати, Устав СНГ, принятый ещё в 1993 году, Украина не подписала и не ратифи­цировала.

В 20 - 30-е годы прошлого века большевики актив­но продвигали политику "корени­зации", которая в Укра­инс­кой ССР проводилась как украини­зация. Симво­лично, что в рамках этой политики с согласия советских властей в СССР вернулся и был избран членом Академии наук М. Грушевский - бывший предсе­датель Цент­раль­ной Рады, один из идеологов украинского национализма, в своё время пользовав­шийся поддерж­кой Австро-Венгрии.

"Коренизация", безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика - вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов - закрепила на государственном уровне по­ложение о трёх отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском.

В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР. Их значительная часть присоединена к Советской Украине. В 1940 году в УССР вошла часть Бессарабии, оккупированная Румы­нией в 1918 году, и Северная Буковина. В 1948 году - черно­морский остров Змеиный. В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР - с грубым нарушением действовавших на тот момент пра­вовых норм.

Отдельно скажу о судьбе Подкарпатской Руси, которая после распада Австро-Венгрии оказалась в Чехословакии. Значительную часть местных жителей составляли русины. Об этом сейчас мало вспо­минают, но после осво­бождения Закарпатья советс­кими войс­ками съезд право­славного насе­ления края высказался за включение Подкар­патской Руси в РСФСР или не­посред­ст­­венно в СССР - на правах отдельной Карпато­русской респуб­лики. Но это мнение людей про­иг­но­рировали. И летом 1945 года было объявлено - как писала газета "Правда" - об истори­ческом акте вос­со­е­динения Закар­патской Украины "со своей издавней родиной - Украиной".

Таким образом, современная Украина - целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она созда­валась за счёт истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

Большевики относились к русскому народу как неис­черпаемому материалу для социальных экспе­риментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные "подарки". В конеч­ном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена.

Работая над этой статьёй, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых доку­ментах, которые содержат хорошо известные факты. Руко­водители современной Украины и их внешние покро­вители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причис­ляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более совре­менная Россия не имеют никакого отно­шения. При этом действия большевиков по отторжению от России её исторических территорий преступным актом не счи­таются. Понятно почему. Раз это привело к ослаб­лению России, то наших недоброжелателей это устра­ивает.

В СССР грани­цы меж­ду республиками, конечно же, не воспри­ни­мались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны, которая, при всех атрибутах федерации, по существу была в высшей степени центра­лизованной - за счёт, повторю, ру­ко­водящей роли КПСС. Но в 1991 году все эти терри­тории, а главное - люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. И были уже дейст­ви­тельно оторваны от исторической Родины.

Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе - страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития - в силу ряда при­чин, исто­ричес­ких обстоятельств - может в определённый момент ощу­тить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому от­но­ситься? Ответ может быть только один: с уважением!

Хотите создать собственное государст­во? Пожа­луйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он счи­тал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения - это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание.

Другими словами - уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить. Добавлю только, что произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали ещё до создания Союза, и все мани­пуляции с территориями проводили волюн­таристски, игно­рируя мнение людей.

Российская Федерация признала новые геополи­ти­ческие реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В труд­ные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою "поли­ти­ческую ариф­метику", но в 1991 - 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 милл­иарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Украина и Россия десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система. Глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза. Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами. Такая тесная взаимосвязь способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран.

А он у Украины был значительным, включал мощную инфра­струк­туру, газотранс­портную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракето­ст­роения, прибо­ростроения, науч­ные, конструк­торские, инженер­ные школы миро­вого уровня. Получив такое нас­ледие, лидеры Украины, объявляя о незави­симости, обещали, что украинская эко­номика станет одной из ведущих, а уровень жизни лю­дей одним из самых высоких в Европе.

Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гор­дились и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндуст­риализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электро­энер­гии, которая за 30 лет на Украине сокра­тилась прак­тически вдвое. И наконец, по данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень поду­шевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и неприз­нанного Косова. Украина сейчас - беднейшая страна Европы.

Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, вы­даю­щихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство - никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов лю­дей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине.

До 2014 года сотни согла­ше­ний, совместных проектов рабо­тали на развитие наших экономик, деловых и куль­тур­ных связей, на укреп­ление безопасности, на решение общих соци­аль­ных, эколо­гических задач. При­носили ощу­тимую пользу людям - и в России, и на Украине. Именно это мы считали главным. И потому плодотворно взаимодействовали со всеми, под­черкну, со всеми руководителями Украины.

Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения рос­сийс­кому Правительству продумать варианты контактов по линии профиль­ных минис­терств и ведомств в части сохранения и под­держки наших экономических связей. Однако встреч­ного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приез­жают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор".

Когда распался СССР, многие и в России, и на Украине всё же искренне верили, исходили из того, что наши тесные культурные, духовные, эконо­ми­ческие связи безус­ловно сохранятся, как и общность народа, в основе своей всегда чувст­вовавшего себя единым. Однако события - сперва испод­воль, а потом всё быстрее - стали развиваться в ином направлении.

По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Стали мифоло­гизировать и переписывать историю, вымары­вать из неё всё, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Рос­сийской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллек­тивизации, голода начала 30-х годов выдавать за гено­цид украинского народа.

Открыто и всё наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и офици­альные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы про­дать мать род­ную, чтобы сохранить капи­талы. К этому следует доба­вить хрони­ческую сла­бость госу­дар­ст­венных инсти­тутов, поло­жение добро­вольного заложника чужой геополи­тической воли.

Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, огра­ни­чить экономи­ческое сотрудничество с Россией. Мы - как крупнейший торгово-экономический парт­нёр Укра­ины - предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украина - Россия - ЕС. Но всякий раз нам заяв­ляли, что Россия тут ни при чём, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны откло­нили неоднократные российские предло­жения о диа­логе.

Шаг за шагом Украину втягивали в опас­ную геополитическую игру, цель которой - превратить Укра­ину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концеп­ция "Украина - не Россия" уже не устраивала. Потре­бовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся.

Заказчики этого проекта взяли за основу ещё старые наработки польско-австрий­ских идеологов создания "анти­­мос­ковской Руси". И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии истори­ческие ­русские земли нещадно эксплу­атиро­вались и остава­лись самыми бедными. Нацистам, которым прис­луживали коллабо­ра­цио­нисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространст­во и рабы для арийских господ.

Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, выз­ванное острейшими социально-экономическими проб­­лемами, ошибками, непоследовательными дейст­виями тогдаш­них властей, просто цинично исполь­зовали. Западные страны напрямую вмешались во внут­рен­ние дела Украины, поддержали переворот. Его та­ра­ном выступили радикальные националистические груп­пировки. Их лозунги, идео­логия, откровенная агрес­сивная русофобия во многом и стали определять госу­дарственную политику на Украине.

Под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего - русский язык. Напомню, что новые "майданные" власти первым делом по­пы­та­лись отменить закон о госу­дарственной языковой поли­тике. Потом был закон об "очищении власти", за­кон об образовании, практически вычерк­нув­ший рус­ский язык из учебного процесса.

И наконец, уже в мае этого года действующий пре­зи­дент внёс в Раду законопроект о "коренных наро­дах". Ими признаются лишь те, кто составляет этни­ческое меньшинство и не имеет собственного госу­дар­ственного образования за пределами Украины. Закон принят. Но­вые семена раздора посеяны. И это в стране - как уже отмечал - очень слож­ной по террито­риальному, нацио­наль­ному, языковому составу, по истории своего фор­мирования.

Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают - русскими, укра­инцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принад­лежности, особенно в смешанных семьях - это право каждого человека, свободного в своём выборе.

Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идёт о прину­дительной смене идентич­ности. И самое отврати­тельное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг. Не будет преуве­личением сказать, что курс на насильст­венную ассимиляцию, на формирование этни­чески чистого украинского госу­дарства, агрессивно настроен­ного к России, по своим последствиям срав­ним с приме­нением против нас оружия массового пора­жения. В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев - совокупно русский народ может умень­шиться на сотни тысяч, а то и на миллионы.

Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого Княжества Литов­с­кого, затеяли новое церковное размежевание. Не скры­вая, что преследуют политические цели, светс­кие власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до рас­кола, до захвата храмов, избиения священников и монахов. Даже широкая авто­номия Украинской Право­славной Церкви при сохранении духов­ного единства с Мос­ковским Патри­архатом их катего­рически не устраивает. Этот зри­мый, много­вековой символ нашего родства им надо во что бы то ни стало раз­рушить.

Думаю, закономерно и то, что представители Украины раз за ра­зом голо­суют против резо­лю­ции Генеральной Ассам­блеи ООН, осуждающей герои­зацию нацизма. Под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских форми­рований. В ранг нацио­нальных героев ставят Мазепу, который пре­да­вал всех по кругу, Петлюру, который за польское покро­вительство распла­чивался украинскими землями, Бан­деру, сотруд­ни­чав­шего с нацистами. Делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине.

Для украин­цев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечест­венная война была именно Отечест­венной, потому что они защищали свой дом, свою боль­шую общую Родину. Более двух тысяч стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный лётчик Иван Никитович Ко­жедуб, бесстрашный снайпер, защитница Одессы и Севас­тополя Людмила Михайловна Павличенко, от­важный командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это несгибаемое поколение сра­жалось, отда­вало свои жизни за наше будущее, за нас. Забыть об их подвиге - значит предать своих дедов, матерей и отцов.

Проект "анти-Россия" отвергли мил­лионы жителей Украины. Крымчане и севасто­польцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Вос­токе мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и терро­ристы. Стали грозить этническими чистками и приме­не­нием военной силы. И жители Донецка, Луганска взя­лись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор - после погро­мов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последо­ватели бандеровцев готовы были учи­нить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся.

Государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и граж­данскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связан­ных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч че­ло­век. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери.

Россия сделала всё, чтобы остановить брато­убий­ство. Были заключены Минские согла­ше­ния, кото­рые нацелены на мирное урегулирование конф­ликта в Донбассе. Убеждён, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзы­вал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответ­ствующими заявле­ниями лидеров стран "нор­мандского формата". Никто не инициировал пере­смотр Резолюции Совета Безопас­ности ООН от 17 февраля 2015 года.

В ходе официальных пере­говоров, особенно после "одёргивания" со стороны западных партнёров, предста­вители Украины перио­ди­чески заявляют о "полной приверженности" Минским согла­ше­ниям, на деле же руководствуются позицией об их "неприем­лемости". Не намерены всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпо­читают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрес­сии" и торговать русофобией. Устраивают крова­вые прово­кации в Донбассе. Словом, любыми спо­собами привле­кают к себе вни­мание внешних покро­вителей и хозяев.

Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю - под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав.

Что и происходит на практике. Прежде всего - это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная рито­рика, потакание неонацистам, мили­таризация страны. Наряду с этим - не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинс­кими орга­нами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, военное "освоение" территории Украины, развёр­тывание инфра­ст­руктуры НАТО. Не случайно, что упомянутый скандальный закон о "коренных народах" принимался под прикрыт­ием масштабных натовских учений на Украине.

Под таким же прикрытием проходит и поглощение остатков укра­инской эко­номики, эксплуатация её природных ресур­сов. Не за горами распродажа сельхоз­земель, а кто их скупит - очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кре­диты, но под свои условия и интересы, под префе­рен­ции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предпо­лагается, что это придётся делать не только сегод­няшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам.

Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы меня­лись президенты, депутаты, министры, но была неиз­менной установка на разделение с Рос­сией, на вражду с ней. Основным пред­выборным лозунгом действующего президента было дости­жение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего не изме­нилось. А в чём-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса ещё и дегра­дировала.

В проекте "анти-Россия" нет места суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать её реальную независимость. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возник­шего тупика, вешают ярлык "пророс­сийс­ких" агентов.

Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей - мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными.

"Пра­виль­ным" патриотом Украины сейчас объяв­ляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую госу­дар­ственность, как мы пони­маем, предлагается в даль­нейшем строить исклю­чи­тельно на этой идее. Ненависть и озлобление - и мировая исто­рия это не раз дока­зывала - весьма зыбкое осно­вание для сувере­нитета, чреватое многими серьёзными рис­ками и тяжё­лыми последствиями.

Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Рос­сия", нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто пред­примет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну.

Действующие власти на Украине любят ссылаться на западный опыт, рассматривают его как образец для подра­жания. Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными госу­дар­ствами, со своими интересами, со своей внешней поли­тикой. Но это не мешает их самой тесной интег­рации или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные гра­ницы. И граждане, пересекая их, чувст­вуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, зани­маются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они - свои, родные.

Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаи­вает свои национальные инте­ресы, а не обслу­живает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами.

Мы с уважением относимся к украинс­кому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свобод­ным, безопасным, благополучным.

Убеждён, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией. Наши духов­ные, человеческие, цивилизационные связи форми­ровались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно - в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ.

Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать её граж­данам.

Источник: http://kremlin.ru