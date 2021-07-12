Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

Первый энергоблок белорусской АЭС в Гродненской области был отключен в 12.57 от сети автоматической защитой генератора, сообщили 12 июля в пресс-службе министерства энергетики.

Комментируя сложившуюся на станции ситуацию, в отраслевом ведомстве пояснили, что в "соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась".

Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения, уточнили в министерстве, энергоблок будет включен в работу.

Кстати, как ранее информировал "СОЮЗ", руководство минэнерго РБ, отвечая не так давно на голословную критику в адрес АЭС со стороны европейских политиков, обращало внимание, что вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, они делают громкие заявления, пытаясь нагнетать обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса.

"Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет вразрез с международными принципами партнерства", - резюмировали в отраслевом министерстве.

Следует напомнить в этой связи, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. В возведении БелАЭС приняло участие 36 строительных организаций.