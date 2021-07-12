Песков: Освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно

"Чисто частные инвестиции тоже очень редкий пример, - заметил Песков. - Как правило, частная космонавтика так или иначе связана с квазиподдержкой от государства - субсидирование, кредитование, госзаказы". "Поэтому, конечно, освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно, - подчеркнул он. - Слишком дорогостоящий, объемный и капиталоемкий процесс".

"Но все больше будет частных инвестиций в этой области и будет расти прикладной характер... И по мере того как этот прикладной угол будет расширяться, будет увеличиваться и количество частных инвестиций", - полагает Песков. В России тоже частные инвестиции осуществлялись не первый год, добавил он, приведя в пример проект "Морской старт".