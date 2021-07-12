Песков сообщил о поручениях Путина после телефонного разговора с Байденом

Президент РФ Владимир Путин дает поручения после каждого международного разговора, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, были ли поручения по итогам телефонного разговора лидеров России и США.

"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера не стал отвечать на вопрос, о чем были эти поручения и кому адресовались. "Нет, не могу вам рассказать", - сказал он.

На вопрос, обсуждалась ли тема ОПЕК и цен на нефть в беседе Владимира Путина и Джо Байдена, Песков ответил отрицательно.