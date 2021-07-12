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12.07.2021 13:43
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии детальной информации из США по кибератакам

Текст: Кира Латухина

Пока детальной информации по кибератакам в российские спецслужбы из Вашингтона не поступало, но консультационный механизм уже работает. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Пескова попросили прокомментировать заявление из Белого дома после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, что просьбы по хакерским атакам в Москву передавали по официальным каналам. "Здесь есть нюансы", - сказал он.

"Как это уже и сообщалось, действительно, вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществлялись с территории России, действительно обсуждался", - напомнил Песков. В продолжение дискуссий президентов в Женеве отмечалась необходимость предоставления четкой информации и выполнения четких действий, которые в том числе указываются в договоре от 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам, рассказал он. Там указано, что от России контактные ведомства - это ФСБ и Генпрокуратура, и также прописаны те данные, которые должны предоставляться. "И президент говорил, что мы должны задействовать положения этого договора", - заметил пресс-секретарь главы государства.

"Пока такой детальной информации никакой не передавалось, но два президента отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работу", - заявил Песков. На уточняющий вопрос, какой детальной информации не хватает, он пояснил, что если говорят, что с территории России хакеры атакуют компании на территории США, то, как минимум, надо дать информацию, на основании чего делается такой вывод.

"Политический диалог - это прекрасно. Диалог на высшем уровне - самое эффективное, что может быть", - считает Песков. "Но подобная специфическая информация передается по каналам спецслужб, - пояснил он. - Президенты при всем желании не могут детально обсуждать субстанции, связанные с киберпространством".

"Необходима передача информации по линии спецслужб в рамках механизмов, предусмотренных между двумя странами", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. И ее пока не предоставляли. "Но консультационный механизм уже задействован, работает, - констатировал Песков. - Мы надеемся, что все-таки эта информация пойдет, и формат диалога и обмена информацией будет работать". Конкретизировать, что это за механизм, он не стал.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Хакерские атаки Россия и США

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