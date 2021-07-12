Попова назвала целевой показатель по иммунитету к коронавирусу

Сейчас в 25 субъектах страны введены требования об обязательной вакцинации. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в перечень включаются профессии, предполагающие тесный контакт с большим количеством людей - это сферы торговли, медицины, услуг и так далее.

"Ориентиром для различных отраслей пока остается вакцинация не менее 60% работников, а в целом показатель, к которому мы стремимся - не менее 80% взрослых, имеющих иммунитет", - сказала Попова.

Она пояснила в интервью ТАСС, что в 60% входят только привитые работники, а остальные 40% - те, кто имеют медотводы, переболели коронавирусом менее шести месяцев назад, а также другие лица "на усмотрение самих организаций".

Также Попова рассказала, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, и объяснила, чем могут быть опасны массовые мероприятия.

Вакцинация от коронавируса бесплатно проводится во всех российских регионах. Сейчас в стране зарегистрированы три двукомпонентные вакцины и одна однокомпонентная.