Путин: Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем

Президент Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что в России никогда не допустят, чтобы при реализации на Украине проекта "анти-Россия" "наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России". Тех, кто пред­принимает эту попытку, он предупредил - таким образом они разрушают свою страну.

Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем, уверен президент. Но этим людям "не дают поднять голову": у них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения, их запу­гивают, загоняют в подполье. "За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными", - подчеркнул Путин.