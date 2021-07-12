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12.07.2021 17:55
Рубрика: Власть

Путин назвал Россию и Украину естественными экономическими партнерами

Текст: Дмитрий Гончарук

Связь России и Украины как естественных экономических партнеров способна усиливать конкурентные преимущества обеих стран. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.

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"Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", - говорится в статье президента.

Владимир Путин также напомнил, что Россия десятилетиями оказывала Украине весомую поддержку.

"В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", - подчеркивается в статье.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью Отношения России и Украины

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