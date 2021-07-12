Путин назвал трагедией возникшую между Россией и Украиной стену

Возникшая между Москвой и Киевом стена - большая общая беда, последствия как ошибок, так и целенаправленной работы сил, которые стремились подорвать единство России и Украины, стравить между собой части единого народа, заявил президент в статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Материал опубликован на русском и украинском языках на сайте Кремля.

"Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию", - написал Владимир Путин. "Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к одрыву нашего единства", - считает он.

Президент напомнил известную формулу: разделяй и властвуй. "Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача - разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", - констатировал он.