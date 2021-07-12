Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней, заявил президент Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев".
Он напомнил, что основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского было достижение мира в его стране, на этом он пришел к власти. "Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала", - подчеркивает российский лидер.
В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость, уверен Путин. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык "пророссийских" агентов, указал президент.