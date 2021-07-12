Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы меня­лись президенты, депутаты, министры, но была неиз­менной установка на разделение с Рос­сией, на вражду с ней, заявил президент Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

Он напомнил, что основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского было достижение мира в его стране, на этом он пришел к власти. "Обещания оказались враньем. Ничего не изме­нилось. А в чем-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса еще и дегра­дировала", - подчеркивает российский лидер.

В проекте "анти-Россия" нет места суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать ее реальную независимость, уверен Путин. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возник­шего тупика, вешают ярлык "пророс­сийс­ких" агентов, указал президент.