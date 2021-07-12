Путин: Суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией

Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". "Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным", - подчеркнул он.
Россия открыта для диалога с соседним государством и готова обсуждать самые сложные вопросы. "Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - пишет Путин.
"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - говорится в заключении статьи.