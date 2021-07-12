Путин: Суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией

Россия открыта для диалога с соседним государством и готова обсуждать самые сложные вопросы. "Но нам важно понимать, что партнер отстаи­вает свои национальные инте­ресы, а не обслу­живает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - пишет Путин.

"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее граж­данам", - говорится в заключении статьи.