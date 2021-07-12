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12.07.2021 18:13
Рубрика: Власть

Путин: Украина создавалась за счет России

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля, отметил, что большевики произвольно нарезали границы и фактически ограбили Россию в территориальном плане. По его оценке, Украина создавалась за счет России.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

В своей статье президент РФ остановился на ключевых, поворотных моментах истории двух стран, о которых, по его оценке, важно помнить.

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Приведя ряд исторических фактов, Владимир Путин сделал вывод, что современная Украина - "целиком и полностью детище советской эпохи".

"Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России, - подчеркнул глава государства. - Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза".

По оценке Путина, большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Задумав отмену национальных государств, они произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки", напомнил президент.

"В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения, - отметил он. - Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена".

Президент констатировал, что на Западе принято осуждать "преступления советского режима", однако действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются. "Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает", - считает российский лидер.

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