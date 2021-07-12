Брянских медиков уличили в подделке COVID-сертификатов

Брянские полицейские совместно с работниками ФСБ вскрыли аферу с сертификатами о вакцинации от коронавируса.

По предварительным данным, трое работников городской больницы за деньги вносили в федеральный реестр вакцинированных людей без прививок и выдавали соответствующие сертификаты.

- Установлен факт незаконного получения таких документов 12 работниками одного из предприятия региона, - сообщили в УМВД по региону.

Собранные документы отправлены в СК для принятия процессуального решения. Помимо медиков, правоохранители работают с больничным программистом - по версии следствия, данные в электронный реестр вносил именно он. Будет проведено расследование и в отношении людей, получивших сертификаты. Если выяснится, что они использовали поддельные документы, их также привлекут к ответственности.