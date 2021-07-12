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12.07.2021 15:54
Рубрика: Общество

Калужских врача и медсестру уволили после вакцинации водой

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Врач Жуковской ЦРБ, в чье дежурство семейная пара была вакцинирована водой вместо препарата против коронавируса, освобожден от работы. Выполнившая процедуру медсестра будет уволена после возвращения из отпуска, сообщили в правительстве Калужской области.

Фото: РИА Новости
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Напомним, 26 июня в Жуковке медсестра, у которой не нашлось второго компонента вакцины "Ковивак", вколола пациентам воду. Подмена была замечена, в тот же день супругам сделали настоящую инъекцию.

- Проверка показала, что по неосторожности медсестры прививочной бригады были разбиты три ампулы вакцины. Поэтому 26 июня она ввела двум пациентам воду. По результатам служебной проверки допустивший подлог препарата врач Жуковской ЦРБ уволен. Сделавшая инъекцию медсестра находится в отпуске, но по возвращении тоже будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям.

- Вводить людей в заблуждение недопустимо. Все, кто проходит вакцинацию в медучреждениях региона, должны видеть, какой препарат им вкалывают, - напомнил на заседании правительства губернатор Владислав Шапша.

Кстати, в ходе проверки выяснилось, что "привитая" водой семейная пара живет в Люберцах, а в Жуковскую ЦРБ приехала, поскольку в больнице работает родственник.

- В Москве и Подмосковье это сделать было проблематично. Хотели вакцинироваться по блату, но не получилось, попали в историю, - заметил губернатор.

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