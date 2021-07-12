В Шереметьево проводится прокурорская проверка из-за очередей

Ее проведут "в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров". Отмечается, что руководящий этой проверкой Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже направил руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла информационные письма, в которых указано на "необходимость увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров".

"По результатам этой проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - отметили в транспортной прокуратуре.

Для удобства же авиапассажирова в "высокий" туристический сезон прокуратура организовала выездной прием граждан в международном аэропорту Шереметьево.

Ранее директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова пояснила, что очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19. Для разгрузки очередей аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам.