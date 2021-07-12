Бывшему вице-губернатору Сахалинской области вменяют хищение 1 млн руб

Следователи огласили подробности уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина, освободившего свой пост второго июня.

Его обвиняют в хищении суммы свыше одного миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

По версии следствия, в 2020 году, когда подозреваемый занимал должность руководителя областного автономного учреждения "Издательский дом "Губернские ведомости", он заключил договор с рекламным агентством на размещение наружной рекламы по заведомо завышенной цене. С июня по декабрь 2020 года с расчетного счета областного автономного учреждения на расчетный счет агентства перечислили больше миллиона рублей, которые подозреваемый использовал в личных целях. Помощь в махинациях оказывал заместитель руководителя автономного учреждения. Он и учредитель рекламного агентства тоже попали под следствие, их обвиняют в пособничестве в растрате.

Кроме того, согласно материалам дела, Федечкин в декабре 2020 года издал фиктивный приказ о премировании сотрудников издательского дома. Более 40 тысяч рублей этих премий были растрачены подозреваемым.

"По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений", - сообщается на сайте СУ СК Сахалинской области.

Напомним, что в ближайшие два месяца экс вице-губернатор будет оставаться под арестом. На тот же срок заключен под стражу и учредитель рекламного агентства. Заместитель руководителя областного автономного учреждения находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.