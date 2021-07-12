Гребень амурского паводка начал смещаться к Комсомольску

Хабаровск пережил пик июльского паводка. В последние дни гидрологи отмечают здесь минимальные колебания уровня воды.

Так, по сообщению краевого управления МЧС, за сутки вода у города прибыла всего на сантиметр и добралась до отметки 470 см. Это на 20 сантиметров выше уровня неблагоприятного явления. В ближайшее время вода начнет быстро спадать.

Сейчас гребень паводка смещается в сторону Комсомольска-на-Амуре. К 17-18 июля уровень реки там может вырасти до 600 сантиметров.

В Хабаровске от наводнения в основном пострадали дачи, расположенные на левом берегу Амура и островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный, - всего свыше 500 участков. В селе Корсаково-2 в Хабаровском районе подтоплены два приусадебных участка, в селах Елабуга и Гайтер размыты внутрипоселковые дороги.

Спасатели отмечают, что на местных реках по-прежнему сохраняются высокие уровни воды. Поймы Амура, Буреи, Кура и Тунгуски затоплены на высоту от 0,1 до 1,7 метра.