Губернатор Камчатки раскритиковал работу "горячей линии" по COVID-19

Перестроить деятельность лечебно-профилактических учреждений Камчатского края таким образом, чтобы жители могли получить медицинскую помощь в любой день недели, потребовал губернатор региона Владимир Солодов, проинспектировав качество работы "горячей линии" по коронавирусу.

- Я лично звонил на линию 122 в субботу, и мне вежливо посоветовали обратиться в понедельник, а до этого времени сказали потерпеть с моими проблемами со здоровьем. Это абсолютно неприемлемо, - рассказал глава края в ходе оперативного совещания.

Солодов отметил, что люди могут заболеть в любой день, в том числе и выходной. Если в поликлиниках отказываются помочь, увеличивается нагрузка на скорую помощь.

Чтобы разобраться с проблемой и найти ее решение, губернатор поручил проанализировать разговоры сотрудников "горячей линии" и оценить работу с каждым из обратившихся.

Напомним, что "горячая линия" по COVID-19 должна дать возможность всем жителям оперативно вызвать на дом врача или "скорую", оставить жалобу или обращение.