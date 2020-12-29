Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб

Единый бесплатный номер 122, который сейчас используется в "горячей линии" для помощи гражданам в вопросах коронавирусной инфекции, станет экстренным и будет включен в федеральный перечень номеров экстренной связи.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать это решение и подписать подготовленный проект постановления правительства.

Глава кабмина согласился с инициативой. "Продолжайте эту работу. Люди должны получать помощь без промедления", - подчеркнул он.