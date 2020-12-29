Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Новости проекта
1 и 7 января вакцинация от коронавируса в Подмосковье вестись не будет 28.12.2020
В Подмосковье открыта запись на вакцинацию от коронавируса для жителей 60+ 28.12.2020
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу 23.12.2020
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 23.12.2020
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 23.12.2020
Мишустин сообщил о 60 млрд рублей на выплаты медработникам 22.12.2020
В AstraZeneca пояснили причины комбинированной вакцинации со "Спутником V" 21.12.2020
Центр Гамалеи, РФПИ и AstraZeneca начинают испытания вакцины от COVID-19 21.12.2020
Прививать от коронавируса будут пожилых людей и хронических больных 21.12.2020
Андрей Воробьев назвал потери Подмосковья от COVID-19 21.12.2020
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 18.12.2020
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма 18.12.2020
Путин: Решение об открытии границ примут врачи 17.12.2020
В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса 17.12.2020
Колл-центр Комплекса соцразвития Москвы обработал 1,6 миллиона вызовов 17.12.2020
Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса 16.12.2020
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок 16.12.2020
Собянин рассказал, когда столичные школьники вернутся к очному обучению 16.12.2020
Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году 16.12.2020
В Калининграде кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь 16.12.2020
ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19 16.12.2020
Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет 15.12.2020
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 15.12.2020
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15.12.2020
Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках 15.12.2020
В Калининграде ужесточат ограничения из-за COVID-19 15.12.2020
Музеи Подмосковья открываются после двухмесячного перерыва 14.12.2020
Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии 14.12.2020
Власти Москвы озвучили условия для отмены ограничений из-за COVID-19 14.12.2020
Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии 14.12.2020
В Петербурге временно отменили очные занятия в кружках и секциях 14.12.2020
Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19 14.12.2020
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 13.12.2020
В подмосковных ресторанах необходима будет справка о прохождении теста на COVID 11.12.2020
В Мурманской области ввели новогодние ограничения для туристов 11.12.2020
В горах Сочи на Новый год туристов будут тестировать на COVID-19 11.12.2020
Власти: В Петербурге могут смягчить ограничения для рестораторов 11.12.2020
Мишустин распорядился до конца года закупить пяти регионам 180 "скорых" 10.12.2020
В праздники службы и поликлиники Москвы будут работать в усиленном режиме 10.12.2020
В аэропорту Хабаровска открыли пункт экспресс-диагностики на COVID-19 10.12.2020
В регионах сократили время ответа операторов в больницах до двух минут 09.12.2020
Попова: Правила профилактики COVID-19 для школ должны действовать до конца учебного года 09.12.2020
Эксперт рассказал о сроках открытия границ зарубежных стран для россиян 09.12.2020
В Москве на закупку препаратов от COVID-19 выделили дополнительные деньги 08.12.2020
Глава Роспотребнадзора дала рекомендации при вакцинации от коронавируса 08.12.2020
В КБР туристов обязали носить маски на канатных дорогах 08.12.2020
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 08.12.2020
Мурашко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 07.12.2020
Опрос: Россияне одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом 07.12.2020
Жители каких городов России высказались за усиление карантинных мер 07.12.2020
Российские регионы подключатся к масштабной вакцинации на следующей неделе 04.12.2020
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04.12.2020
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 04.12.2020
Выпуск лекарств от COVID за месяц вырос на 65% 03.12.2020
ОНФ просит пресечь продажу фальшивых справок об отсутствии COVID 03.12.2020
Минтруд: План по пособиям для семей с детьми перевыполнен 03.12.2020
В Москве продлен дистанционный режим учебы для 6-11 классов 02.12.2020
Свердловским врачам разрешили закрывать больничные дистанционно 02.12.2020
Эрмитаж разграничит потоки посетителей, как в аэропорту 01.12.2020
Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки врачей на такси 01.12.2020
Ученые выяснили, стал ли коронавирус более заразным 01.12.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Носителей COVID-19 без симптомов назвали более опасными 30.11.2020
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 30.11.2020
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19 30.11.2020
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 29.11.2020
Названа особенность повторного заражения коронавирусом 29.11.2020
Чернышенко: Через портал госуслуг можно сообщить о проблеме с вызовом медиков 26.11.2020
Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса 26.11.2020
Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19 26.11.2020
В Подмосковье могут снять часть ограничений до Нового года 24.11.2020
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам 20.11.2020
Песков назвал тему борьбы с коронавирусом приоритетом для Путина 19.11.2020
Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам 17.11.2020
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 17.11.2020
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 16.11.2020
Роспотребнадзор: Переболевшие COVID-19 могут быть переносчиками вируса 13.11.2020
В Москве вступили в силу ограничения для клубов и кафе 13.11.2020
Мэрия Москвы разъяснила правила корпоративов 12.11.2020
Регионам рекомендовали организовать амбулатории для диагностики COVID-19 12.11.2020
В Москве не будут закрывать детсады из-за коронавируса 12.11.2020
Собянин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом 12.11.2020
Власти Москвы не будут ограничивать ночную торговлю 12.11.2020
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 06.11.2020
Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционка для 6-11 классов 05.11.2020
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 02.11.2020
Врачам в борьбе с COVID-19 помогут волонтеры 01.11.2020
Более 50 тысяч звонков поступило за месяц на горячую линию соцкомплекса Москвы 30.10.2020
Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей 29.10.2020
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19 29.10.2020
Правительство предоставит дополнительные средства на борьбу с COVID-19 28.10.2020
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 28.10.2020
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября 28.10.2020
Голикова: В 16 регионах заняты 90% "ковидных" коек, в пяти - более 95% 28.10.2020
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 28.10.2020
Роспотребнадзор: Бизнес в Москве не будет закрываться тотально 28.10.2020
В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы 28.10.2020
Систему QR-кодов в Москве могут расширить 27.10.2020
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 27.10.2020
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 27.10.2020
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 26.10.2020
Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах 26.10.2020
Володин назвал приоритеты Госдумы в пандемию 26.10.2020
В Роспотребнадзоре назвали способ противостоять COVID-19 26.10.2020
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве 25.10.2020
СМИ: Выплаты медикам на борьбу с коронавирусом продлят на 2021 год 23.10.2020
Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие" 22.10.2020
Минобрнауки: Общежития вузов не станут расселять из-за коронавируса 22.10.2020
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания 22.10.2020
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 22.10.2020
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 21.10.2020
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 21.10.2020
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 21.10.2020
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 21.10.2020
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 20.10.2020
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 20.10.2020
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 19.10.2020
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой 19.10.2020
Московские ученики младших классов возвращаются на учебу в школы 19.10.2020
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 19.10.2020
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 18.10.2020
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19 18.10.2020
Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021 18.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 15.10.2020
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 15.10.2020
Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны 14.10.2020
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса 14.10.2020
В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус 13.10.2020
Эксперт Минздрава: Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя 13.10.2020
Роспотребнадзор: Чаще всего вирус оседает в магазинах и в транспорте 13.10.2020
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 11.10.2020
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина 11.10.2020
Владельцы ночных клубов и баров предлагают посетителям оставлять данные о себе 09.10.2020
Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины 09.10.2020
Собянин: Мы не хотим "закрывать" экономику из-за коронавируса 09.10.2020
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям 09.10.2020
Роспотребнадзор предложил пройти тест на знания о коронавирусе 09.10.2020
Мишустин выделил около трех млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам 08.10.2020
Собянин: В какую сумму коронавирус обошелся Москве? 07.10.2020
Путин поручил предусмотреть меры поддержки занятия спортом в пандемию 06.10.2020
В Хабаровском крае ограничения из-за COVID-19 продлятся до весны 06.10.2020
Волонтеры начнут разносить продукты пожилым петербуржцам 05.10.2020
На Среднем Урале порекомендовали отправить часть работников на удаленку 05.10.2020
В Севастополе введут запрет на массовые мероприятия 05.10.2020
В Подмосковье создали новые больничные места под COVID-19 05.10.2020
В Подмосковье усилят контроль за масочным режимом 05.10.2020
Ракова: В Москве утвердили новый подход к лечению ковида в стационарах 05.10.2020
Сахалинские школьники уйдут на каникулы на две недели раньше 05.10.2020
Городские школы в Бурятии перевели на дистанционную форму обучения 04.10.2020
Вирусолог рассказал об особенностях всплесков коронавируса в России 03.10.2020
Мишустин продлил действие ряда разрешительных документов 03.10.2020
Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые лекарства 03.10.2020
Петербургским компаниям предложили перевести сотрудников на удаленку 03.10.2020
В Саратовской области бессрочно продлили ограничения из-за COVID-19 02.10.2020
В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 18 октября 02.10.2020
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников 02.10.2020
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 01.10.2020
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 01.10.2020
Собянин рассказал, когда в Москве появится первая крупная партия вакцины от COVID 01.10.2020
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 01.10.2020
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 01.10.2020
Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия 01.10.2020
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 01.10.2020
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 30.09.2020
Названо число москвичей с иммунитетом к COVID-19 28.09.2020
Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного 28.09.2020
Как получить больничный людям с хроническими заболеваниями 25.09.2020
Власти не будут блокировать социальные карты москвичей 25.09.2020
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 24.09.2020
Выявлена связь между ношением очков и риском заразиться COVID-19 24.09.2020
В Европе впервые начали использовать собак для выявления больных COVID 24.09.2020
Ученые: вирусную нагрузку COVID-19 повышает мутация 24.09.2020
Академик РАН рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19 21.09.2020
Названо еще одно важное преимущество ношения маски 19.09.2020
Препарат от COVID-19 включат в перечень жизненно необходимых лекарств 18.09.2020
Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств 18.09.2020
Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием 18.09.2020
Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается 16.09.2020
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 15.09.2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек 11.09.2020
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме 08.09.2020
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 07.09.2020
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 07.09.2020
Путин заявил о самоотверженности волонтеров во время пандемии 05.09.2020
Путин оценил работу московских властей в пандемию 05.09.2020
Эксперимент показал, как долго антитела к COVID-19 остаются в организме 04.09.2020
Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом будут болеть реже 01.09.2020
Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате 31.08.2020
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей 27.08.2020
В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19 27.08.2020
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса 27.08.2020
Голикова предложила продлить на сентябрь выплаты медикам за борьбу с COVID-19 26.08.2020
Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года 26.08.2020
Кому положено максимальное пособие по безработице 03.07.2020
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 03.07.2020
Может ли работодатель требовать сдать тест на антитела к COVID-19 за счет работника 27.06.2020
Минтруд: Новые поправки защитят права работников на удаленке 25.06.2020
Власть
29.12.2020 13:56
Текст: Владимир Кузьмин

Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб

Единый бесплатный номер 122, который сейчас используется в "горячей линии" для помощи гражданам в вопросах коронавирусной инфекции, станет экстренным и будет включен в федеральный перечень номеров экстренной связи.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать это решение и подписать подготовленный проект постановления правительства.

Глава кабмина согласился с инициативой. "Продолжайте эту работу. Люди должны получать помощь без промедления", - подчеркнул он.

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