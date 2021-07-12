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12.07.2021 05:21
Рубрика: Общество

На Камчатке из-за COVID-19 сократили время работы кафе и ресторанов

Текст: Ольга Коваль

В Камчатском крае с 15 июля все предприятия общественного питания будут работать до 23 часов. С 23-х часов заведениям разрешается обслуживать посетителей только навынос. Такое решение в понедельник принял оперштаб по недопущению распространения коронавируса.

Фото: РИА Новости
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Кроме этого, с 15 июля закрываются ночные клубы и дискотеки. В краевом управлении Роспотребнадзора считают, что эти меры помогут остановить рост заболеваемости COVID-19 среди молодежи.

Как напомнил вице-губернатор по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов, с 15 июля справку о прохождении вакцинации будут требовать от всех вахтовиков, приезжающих на полуостров. Туристы при заселении в гостиницы должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Ранее на полуострове продлили до августа масочный режим. А также ввели ограничения для массовых мероприятий на свежем воздухе - теперь в них могут принимать участие не более ста человек.

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