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12.07.2021 20:48
Рубрика: ПДД

Камеры стали выявлять в регионах тех, кто не пристегнут

Камеры стали выявлять в регионах тех, кто не пристегнут
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 155 (8506)
В регионах заработали камеры фотовидеофиксации таких нарушений, как непристегнутый ремень безопасности. Теперь такое нарушение выявляется автоматически в Татарстане и Тамбове, сообщает autonews.ru.

Напомним, что началось все в Москве. В столице настроили несколько комплексов, которые выявляют в автоматическом режиме непристегнутый ремень безопасности, а также пользование телефоном во время движения.

Фото: Андрей Васильев/ТАСС
Автоматическим камерам фиксации нарушений пропишут требования

Предполагалось, что если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всю территорию России. По всей видимости, удачным его признали, несмотря на ошибочные штрафы, которые выписывались в столице. Система не могла выявить наличие ремня, если водитель был в одежде, цвет которой соответствовал ремню или сиденьям. Неизвестна статистика таких ошибочных постановлений, равно как и статистика ошибочных постановлений по использованию мобильника за рулем. Тем не менее регионы взяли на вооружение возможность оформления штрафов за непристегнутый ремень. От фиксирования использование телефона, пока отказались.

Однако даже в этих регионах фиксирует такое нарушение не каждая камера. В Татарстане с 1 июля по такой системе начали работать две камеры. В Тамбовской области - только один комплекс. По всей видимости, именно на них собираются наработать негативную статистику. То есть сколько штрафов будет обжаловано. А потом уже решат, вводить эти системы на дорогах или нет.