Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19

Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19. Об этом заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, конспирологи придумали уже множество различных версий, однако необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей. Нетесов отметил, что поиск исходных вариантов продолжается, пишет РИА Новости.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса. Например, в составе S-белка вируса, есть необычный фрагмент - полиосновный сайт расщепления, позволяющий вирусу размножаться в более широком спектре клеток. Похожий участок есть у вирусов гриппа птиц, и он природного происхождения.