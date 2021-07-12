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12.07.2021 18:44
Рубрика: Экономика

На Кубани автомобильные заторы перекрыли проезд на курорты

На Кубани 10-километровые автомобильные заторы перекрыли проезд на курорты
Текст: Юрий Гень ( "Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Как только курорты Краснодарского края привели в порядок после удара стихии, сюда потянулись вереницы машин с туристами, и долгожданные гости застряли в 10-километровых заторах на трассах к морю. Избавить от вечных южных пробок во многом поможет новая скоростная трасса, которую начинают строить на Кубани.
Часто дополнительные заторы на трассах создают большегрузы. Фото: Владимир Аносов Часто дополнительные заторы на трассах создают большегрузы. Фото: Владимир Аносов
Часто дополнительные заторы на трассах создают большегрузы. Фото: Владимир Аносов

Чтобы доехать на черноморские курорты на своей машине, водителю надо пойти на хитрость: вычислить, когда на дороге, ведущей на побережье, будет час-пик, и проехать этот участок либо раньше, либо позже. Знающие люди очень часто отправляются ночью, либо рано утром - это беспроигрышный вариант. Домчишься быстро. В противном случае можно попасть в пробку, в которой простоишь три-четыре часа на солнцепеке. Тут могут и нервы сдать, и мотор закипеть.

Тем, кто едет из Москвы или Сибири, сложнее: на больших расстояниях сложно предугадать, где задержат обстоятельства.

Зато пробки - это, пожалуй, единственный минус, который может подстерегать автомобилиста на кубанских трассах. Автозаправок, кемпингов, рынков, автосервисов, где можно починить машину в случае поломки, вполне хватает.

Отсутствовать они будут только на крутых перевалах.

- По данным Росстата, в 2019 году на кубанских автодорогах было 1833 АЗС, а в 2020 году их насчитывалось уже 1890, - рассказывает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. - Это важный показатель, говорящий в том числе о развитии придорожного сервиса.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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На Кубани есть три "бутылочных горлышка", на которые должен обратить внимание автомобилист, решивший отправиться на черноморское или азовское побережье на машине. Это дороги по направлениям Горячий Ключ - Джубга, Славянск-на-Кубани - Темрюк, Ейск - Приморско-Ахтарск и Туапсе - Адлер.

Решать проблему извечных автомобильных пробок в сезон в направлении на Крым (от Славянска-на-Кубани до Темрюка) будут с помощью масштабного федерального проекта: проложат новую скоростную трассу. Первым участком, который начнут возводить, станет дорога от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью 68 километров. Там построят большой мост через Кубань длиной почти в километр, а также еще 15 мостов разного размера - через каналы, и четыре разноуровневых транспортных развязки, а также восемь путепроводов.

- Новая трасса пройдет южнее уже существующей, что позволит не ограничивать движение в период строительства, - рассказывает первый заместитель начальника ФКУ УПРДОР "Тамань" Владимир Пивовар. - Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки.

Простоять в пробке на трассе А-147 под Туапсе можно часами. Фото: Владимир Аносов

Важно, что большой участок дороги протяженностью более 68 километров проложат в обход населенных пунктов, а далее он выйдет на транспортную развязку на федеральной трассе А-290 Новороссийск - Керчь.

Благодаря этому путь от Крымского моста до Краснодара, по планам, должен занимать не более двух часов. Сейчас это расстояние можно преодолеть только за три с лишним часа - и то при удачном стечении обстоятельств. Потому что на участках трасс, где двигаться в одну сторону можно лишь по одной полосе, скапливаются многокилометровые пробки.

Фото: Белта
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Особенно они увеличились после открытия Крымского моста - ведь именно по этим дорогам в Республику Крым едут туристы и везут грузы. Почему и было принято решение построить здесь новую трассу общей протяженностью 119 километров. Завершить ее планируется к концу 2024 года, а все строительство ведется за счет федерального бюджета. Дорога не только решит все проблемы с доступностью Крымского моста и Керчи, но и разгрузит трассы на курорты Таманского полуострова, а также в Новороссийск и Анапу.

Но вот с автомобильной доступностью в сторону Ейска, Джубги и Адлера проблемы уже много лет остаются нерешенными, и в летний сезон на нескольких участках, которые выучили уже все водители, скапливаются многокилометровые пробки. Кардинально исправить ситуацию здесь сможет только строительство такой же новой дороги, но проложить ее во многих местах чрезвычайно сложно из-за горного рельефа местности.

Ну а пока, несмотря на все трудности, путь на Черноморское побережье открыт, как всегда. Надо только выехать пораньше...

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