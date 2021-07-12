"Орлята" выбрали победителей Всероссийского фестиваля визуальных искусств

В знаменитом детском центре на берегу Черного моря - "Орленке" - в двадцать пятый раз прошел Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Место проведения фестиваля не случайно: речь идет об искусствах, обращенных к детям и подросткам. Именно они, съехавшиеся в знаменитый еще с 1960-х годов лагерь под Геленджиком со всей страны, вошли в состав специализированных жюри и выбрали победителей. Впрочем, под руководством взрослых и профессиональных наставников.

Главных номинаций было пять - "Телевидение", "Кинематограф", "Анимация. Полный метр", "Анимация. Короткий метр" и "Режиссеры XXI века". Среди победителей - телепрограмма "Кто он, подросток?" от Детской студии телевидения "Первый шаг" (Евпатория), мультфильмы "Барбоскины на даче" (студия "Мельница") и "Портрет скучного человека" (Благотворительный Фонд поддержки анимации, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения / ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"), а также фильм "Альтернатива" Татьяны Тюриной.

В учрежденной впервые номинации "Я - блогер", в которой участники должны были создавать контент прямо "по ходу действия", лучше всего, по мнению жюри, с задачей справилась команда, представляющая один из лагерей "Орленка" - "Олимпийский".

Гран-При XXV фестиваля достался фильму "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего, что едва ли может кого-то удивить: трогательная история о верной собаке уже завоевала заслуженную любовь зрителей, взрослых и детей.

Помимо конкурсных, прошли также семь внеконкурсных программ: кинохиты, фильмы - победители прежних фестивалей, программы к столетиям Ю.В. Никулина и С.Ф. Бондарчука, программы "Неизвестные герои Севера" и "Кинематограф всегда в строю", а также сборник новых выпусков киножурнала "Ералаш".

С "Ералашем" оказалась связана меланхолическая нота - он впервые проходит без скончавшегося в январе худрука киножурнала Бориса Грачевского - бессменного президента фестиваля.

Впрочем, фестиваль, проводимый при постоянной поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения РФ, прошел на этот раз под знаком весомого юбилея. При этом, как справедливо заметила актриса Ольга Кабо, фестиваль визуальных искусств уже четверть века движет одна и та же команда, возглавляемая его бессменным генеральным продюсером, заслуженным работником культуры РФ Ларисой Преториус. Именно этому четвертьвековому юбилею оказались посвящены красочные открывающая и закрывающие церемонии, подготовленные с активным участием Детского музыкального театр "Домисолька" в прекрасном современном "Амфитеатре" "Орленка" - одной их лучших концертных площадок на юге России. А поскольку очередной, 61-й, день рождения Всероссийского детского центра, 12 июля, пришелся как раз на время проведения фестиваля, гостям и участникам был представлен фэнтезийный фильм "Легенды Орленка", снятый непосредственно здесь.

Как всегда бывает на детских фестивалях, неформальная программа оказалась едва ли не важнее конкурсной. Участники и гости - актеры, продюсеры, журналисты (многие из которых - поэты), профессиональные блогеры - с удовольствием проводили творческие встречи и мастер-классы, просто общались со съехавшимися со всей страны детьми и подростками, для многих из которых это оказался первый опыт личного общения с представителями творческих профессий. И, судя по задаваемым вопросам, опыт весьма стимулирующий.

"Я познакомилась с ребятами - самое главное, они неравнодушны", - заявила на пресс-конференции председатель жюри номинации "Телевидение" Татьяна Судец, легендарная "тетя Таня" из советского "Спокойной ночи, малыши!". А художественный руководитель фестиваля Наталья Громушкина обратилась прямо к "орлятам": "Я вам завидую. Даже мы, взрослые тетечки и дядечки, ходим на все показы и все обсуждения, нам очень интересно ваше мнение и ваш взгляд на мир. Наслаждайтесь этим летом, вы будете его вспоминать всю жизнь!".