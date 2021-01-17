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Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Наше кино
    17.01.2021, 17:57
Текст:   Козьма Лоханкин

Похороны создателя и художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского прошли в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского

Ранее сегодня в Доме кино состоялось прощание с Грачевским, куда пришли его коллеги и друзья, а также многочисленные поклонники.

Однако церемония похорон уже была организована для близкого круга усопшего.

Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом, с которым он боролся с конца декабря. Врачи дважды вводили его в искусственную кому.

Свою скорбь в связи с кончиной известного режиссёра и сценариста выразили многие коллеги. В их числе: Леонид Ярмольник, Станислав Садальский, Максим Галкин, Владимир Винокур, Валерий Гаркалин и другие.

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