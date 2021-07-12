Под Геленджиком вода в Черном море окрасилась в красный цвет

Близ скалы Парус, в пяти километрах от геленджикского села Прасковеевка вода в Черном море стала красной. Многочисленные туристы с удивлением наблюдают за этим необычным природным явлением.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города-курорта, подобное происходит несколько раз в год на территории всего Черноморского побережья. Воду в красный цвет окрашивают водоросли-макрофиты.

- Для них теплая морская вода в 30 градусов - благоприятная среда, - уточнили в мэрии. - Повод для паники нет, никакого катаклизма не произошло.

Площадь природного загрязнения не уточняется.

Кроме того, обычно около скалы Парус отдыхающие не купаются, поэтому явление не причинило никаких неудобств - рядом находится оборудованный пляж с чистой водой.

Как ранее писала "РГ", в прошлом году морская вода окрашивалась в красный цвет в районе новороссийского села Мысхако.