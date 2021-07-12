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12.07.2021 15:04
Рубрика: Общество

Ученые назвали главную опасность электронных сигарет для легких

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Ученые Крымского федерального университета провели комплексные исследования воздействия паров электронных сигарет на легкие человеческого организма. Выяснилось, что даже кажущиеся безобидными современные устройства приводят к разрушению легочного белка и тем самым наносят непоправимый вред здоровью. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Эксперимент провели на 30 особях белых крыс-самцов линии Wistar массой около 350 граммов. На животных воздействовали парами вейпов, из-за чего у них значительно повысился уровень активности трипсиноподобных протеиназ - ферментов, расщепляющих белки. В итоге у крыс начался процесс разрушения белков легочной ткани.

Фото: iStock
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- Мы разделили грызунов на три группы, - рассказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Леонид Алиев. - Первая группа была контрольной. Во вторую вошли грызуны, которые подвергались воздействию паров безникотиновой курительной смеси, а крысы из третьей дышали парами смеси с содержанием никотина. Через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения - повреждения структурных белков в ткани легких. Это связано со снижением активности белков-ингибиторов, которые в здоровом организме отвечают за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов. Но из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается.

Ученые подтвердили, что никотиновые смеси все-таки оказывают более тяжелое воздействие на организм. Это подтверждается увеличением уровня активности трипсиноподобных протеиназ на 49 процентов по сравнению с действием безникотиновых аналогов. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких. Специалисты объясняют факт вреда от таких паров присутствием в них токсичного газа формальдегида. Особенно вредны в вейпах так называемые свободные радикалы.

- Свободные радикалы - это молекулы с высокой реактогенностью, которые повреждают клеточные структуры, в результате чего могут высвобождаться протеиназы, - добавил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Содержание этих молекул значительно увеличивается и в табачном дыму, и в парах различных курительных смесей. Легкие имеют очень мощную защиту от внешних факторов, но если человек генетически предрасположен к заболеваниям дыхательной системы или имеет дефекты в ней, то воздействие агрессивных веществ непременно приведет к хроническим болезням. Поэтому курение даже безникотиновых смесей опасно целым набором непредвиденных проблем со здоровьем.

Кстати

Напомним, с 2020 года в России ограничения, налагаемые на обычные сигареты, распространяются и на электронные. С 2021 года государство ужесточило контроль норм содержания никотина в жидкостях для вейпа. По словам экспертов, меры для депопуляризации курения будут усиливаться и дальше.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с курением

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