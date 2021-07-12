Ученые назвали главную опасность электронных сигарет для легких

Ученые Крымского федерального университета провели комплексные исследования воздействия паров электронных сигарет на легкие человеческого организма. Выяснилось, что даже кажущиеся безобидными современные устройства приводят к разрушению легочного белка и тем самым наносят непоправимый вред здоровью. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Эксперимент провели на 30 особях белых крыс-самцов линии Wistar массой около 350 граммов. На животных воздействовали парами вейпов, из-за чего у них значительно повысился уровень активности трипсиноподобных протеиназ - ферментов, расщепляющих белки. В итоге у крыс начался процесс разрушения белков легочной ткани.

- Мы разделили грызунов на три группы, - рассказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Леонид Алиев. - Первая группа была контрольной. Во вторую вошли грызуны, которые подвергались воздействию паров безникотиновой курительной смеси, а крысы из третьей дышали парами смеси с содержанием никотина. Через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения - повреждения структурных белков в ткани легких. Это связано со снижением активности белков-ингибиторов, которые в здоровом организме отвечают за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов. Но из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается.

Ученые подтвердили, что никотиновые смеси все-таки оказывают более тяжелое воздействие на организм. Это подтверждается увеличением уровня активности трипсиноподобных протеиназ на 49 процентов по сравнению с действием безникотиновых аналогов. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких. Специалисты объясняют факт вреда от таких паров присутствием в них токсичного газа формальдегида. Особенно вредны в вейпах так называемые свободные радикалы.

- Свободные радикалы - это молекулы с высокой реактогенностью, которые повреждают клеточные структуры, в результате чего могут высвобождаться протеиназы, - добавил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Содержание этих молекул значительно увеличивается и в табачном дыму, и в парах различных курительных смесей. Легкие имеют очень мощную защиту от внешних факторов, но если человек генетически предрасположен к заболеваниям дыхательной системы или имеет дефекты в ней, то воздействие агрессивных веществ непременно приведет к хроническим болезням. Поэтому курение даже безникотиновых смесей опасно целым набором непредвиденных проблем со здоровьем.

Кстати

Напомним, с 2020 года в России ограничения, налагаемые на обычные сигареты, распространяются и на электронные. С 2021 года государство ужесточило контроль норм содержания никотина в жидкостях для вейпа. По словам экспертов, меры для депопуляризации курения будут усиливаться и дальше.