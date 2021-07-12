Новости

Консульство: Во время протестов на Кубе россияне не пострадали 19:40
Акции Virgin Galactic упали на фоне дополнительного размещения 19:34
Джабаров: Статья Путина развеивает миф новых руководителей Украины 19:29
Назван самый популярный онлайн-кинотеатр в России во втором квартале года 19:15
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире 18:59
В Крыму археологи нашли фаянсовую статуэтку древнеегипетского бога 18:58
Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку 18:44
Врач дала советы выздоравливающим от COVID-19 18:37
В Роспотребнадзоре разъяснили постановление о массовых мероприятиях 18:35
Болельщики проводили сборную Италии на прием к президенту 18:33
Минфин оценил профицит бюджета в первом полугодии 18:31
ЦИК: Истекает срок подачи документов для кандидатов-самовыдвиженцев 18:28
Выставка работ фотографов-монахов расскажет о жизни Валаама 18:28
В Санкт-Петербурге заявили о создании музея спорта 18:21
Александр Роднянский подписал контракт с Apple 18:16
МИД РФ: США сводят диалог по кибербезопасности лишь к интересующим их темам 18:12
Путин назвал Россию и Украину естественными экономическими партнерами 17:55
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского 17:51
У жителя Крыма заподозрили лихорадку Западного Нила 17:50
Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 94 17:48
Путин: Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем 17:45
В Москве началась встреча Лаврова и Керри 17:43
На Кубани из-за жары объявлен противопожарный режим 17:40
Путин назвал трагедией возникшую между Россией и Украиной стену 17:39
Попова назвала целевой показатель по иммунитету к коронавирусу 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 18:58

В Крыму археологи нашли фаянсовую статуэтку древнеегипетского бога

Текст: Илья Изотов (Керчь)
Фото: Пресс-служба Фонда "Археология" Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"

В Крыму ежегодные археологические раскопки на некрополе Кыз-Аул близ села Яковенково позволили обнаружить темно-синюю подвеску из египетского фаянса, изображающую бога молчания Гарпократа. Об этом "РГ" сообщил директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Фото: Фонд "Моя история"
В Севастополе археологи нашли склеп с 10 скелетами

Находка из погребения античного времени была сделана в отвале, который оставили после себя "черные археологи". Бог молчания Гарпократ (изначально - египетский бог Гор) создан в виде младенца с пальцем у рта, опирающегося на виноградную лозу.

- Гарпократ или Гарпехрут (Гор младший, Гор-ребенок) по египетской мифологии был сыном Осириса и Изиды, - пояснил Олег Марков. - Это было божество зимнего солнца. Палец у рта обозначал символ детства. Греки не поняли смысла этого жеста и решили, что это символ молчания. У египтян изображение Гарпехрута впервые фиксируется в III тысячелетии до нашей эры в пирамиде фараона Меренра правившего в 2285-2279 году до нашей эры.

В Римское время почитание бога Гарпократа было связано с мистериями, где он олицетворял воскресение. Вместе с Исидой и Сераписом (Плутоном) Гарпократ входил в триаду почитаемых римлянами богов. В жертву Гарпократу приносили цветы лотоса, овощи и рыбу.

Археологические изыскания на некрополе Кыз-Аул проводятся экспедицией Института Археологии Крыма под руководство Павла Гецко. В работе принимают участие волонтеры фонда "Археология". Всего в экспедиции на Кыз-Ауле сейчас работают порядка 50 человек. В ближайшее время уникальную находку передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Путин: Украина создавалась за счет России
Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"