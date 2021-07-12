В Крыму археологи нашли фаянсовую статуэтку древнеегипетского бога

В Крыму ежегодные археологические раскопки на некрополе Кыз-Аул близ села Яковенково позволили обнаружить темно-синюю подвеску из египетского фаянса, изображающую бога молчания Гарпократа. Об этом "РГ" сообщил директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Находка из погребения античного времени была сделана в отвале, который оставили после себя "черные археологи". Бог молчания Гарпократ (изначально - египетский бог Гор) создан в виде младенца с пальцем у рта, опирающегося на виноградную лозу.

- Гарпократ или Гарпехрут (Гор младший, Гор-ребенок) по египетской мифологии был сыном Осириса и Изиды, - пояснил Олег Марков. - Это было божество зимнего солнца. Палец у рта обозначал символ детства. Греки не поняли смысла этого жеста и решили, что это символ молчания. У египтян изображение Гарпехрута впервые фиксируется в III тысячелетии до нашей эры в пирамиде фараона Меренра правившего в 2285-2279 году до нашей эры.

В Римское время почитание бога Гарпократа было связано с мистериями, где он олицетворял воскресение. Вместе с Исидой и Сераписом (Плутоном) Гарпократ входил в триаду почитаемых римлянами богов. В жертву Гарпократу приносили цветы лотоса, овощи и рыбу.

Археологические изыскания на некрополе Кыз-Аул проводятся экспедицией Института Археологии Крыма под руководство Павла Гецко. В работе принимают участие волонтеры фонда "Археология". Всего в экспедиции на Кыз-Ауле сейчас работают порядка 50 человек. В ближайшее время уникальную находку передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.