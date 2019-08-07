В Крыму в некрополе Кыз-Аул нашли античную плиту со всадником

В Крыму на раскопках Кыз-Аульского некрополя близ села Яковенково археологи обнаружили уникальную античную надгробную плиту с хорошо сохранившимися рисунками. Об этом сообщил директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

По его словам, надгробная плита в отличном состоянии, только вот нижняя ее часть, на которой, скорее всего, была эпитафия, не сохранилась. На плите изображен всадник на коне, а ее верхняя часть украшена орнаментами.

Монументальные каменные склепы, найденные на Кыз-Ауле, датируются периодом с первого века до нашей эры по второй век нашей эры.

Ранее волонтеры фонда "Археология" завершили расчистку уникального античного склепа на некрополе Кыз-Аул, в котором обнаружены останки 12 погребенных. Рядом с ними - окислившийся за века железный меч, украшения, посуда, серебряный перстень с сердоликовой вставкой с изображением женщины, гемма из сердолика с изображением собаки и серебряный римский денарий Домициана 88 года нашей эры. По мнению ученых, он мог быть получен умершим именно за военную службу в интересах Римской империи.

По мнению ученых, захоронение принадлежит представителям одного знатного рода Боспорского царства. Раскопки некрополя Кыз-Аул продлятся в этом году до 25 августа.

Справка "РГ"

Некрополь Кыз-Аул - это античный памятник археологии, на котором в период с I века до н.э. по II век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества. В 2018 году в одном из захоронений было найдено изображение Геракла, вырезанное на стенах склепа.

