В Крыму выплатят 180 миллионов рублей за пострадавшие от стихии авто

В Крыму планируется из средств благотворительного фонда выплатить около 180 миллионов рублей компенсаций за автомобильный транспорт, который пострадал из-за ЧС. Об этом на заседании оперативного штаба для ликвидации последствий ЧС сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, эти средства в благотворительный фонд перечислят представители социально ответственного бизнеса. Выплаты владельцам транспортных средств должны начать в начале следующей недели.

Аксенов уточнил, что выплаты автовладельцам за ущерб, нанесенный машинам стихией, будут двух категорий. Так, за автомобили стоимостью до 300 тысяч рублей их собственники получат компенсацию в полном объеме в ближайшее время. Ущерб автотранспорту стоимостью свыше 300 тысяч рублей компенсируют на 40 процентов от их оцененной рыночной стоимости.

По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, по состоянию на 12 июля принято 930 заявок на компенсации за пострадавший автотранспорт, а общий ущерб достигает суммы 407 миллионов рублей.

Ранее глава республики сообщил, что крымские власти оценивают предварительный прямой ущерб от подтопления территорий из-за обильных осадков приблизительно в 12,5 миллиарда рублей.