Глава Крыма назвал предварительный размер ущерба от наводнения

Власти Крыма оценивают предварительный прямой ущерб от подтопления территорий из-за обильных осадков приблизительно в 12,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из этих средств 2,4 миллиарда рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и иных пострадавших от стихии помещений. Больше всего денег, по словам Аксенова, направят на ремонт дорог.

Руководитель республики отметил, что в приведенной сумме ущерба не учтены затраты на противопаводковые мероприятия. Ранее он проинформировал, что заявления от крымчан, пострадавших в результате ЧС из-за паводка, органы местного самоуправления будут принимать до 24.00 30 июня.

- Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля, - уточнил он.

По оперативным данным МЧС Крыма, в пунктах временного размещения остаются 166 человек, в том числе 128 - в Керчи и 38 - в Ялте. В Керчи органы местного самоуправления приняли 1125 обращений на возмещение материального ущерба, в Ялте - 707. Пострадавшими уже признаны 1587 керчан и 439 ялтинцев.