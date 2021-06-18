Новости

На территории Тульской области ввели обязательную вакцинацию 20:52
Голикова: Заболеваемость COVID-19 выросла на треть за пять дней 20:41
Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса 20:30
Перенесший остановку сердца в матче Евро-2020 Эриксен выписан из больницы 20:22
В Минске рассчитывают провести саммит СНГ в очном формате 19:24
Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года 19:20
В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 19:05
Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов 19:02
Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19 18:58
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18:42
В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах 18:32
Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым 18:23
Посольство РФ про "длинные руки Кремля": София побеждает в борьбе со здравым смыслом 18:21
В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 19:57
Рубрика: Происшествия

Крымский потоп

На полуострове вслед за Керчью затопило Ялту
Текст: Алексей Вакуленко (Ялта - Керчь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
После затопивших Керчь ливней водный Армагеддон обрушился на Ялту: в городе и пригородных поселках выпало до трех месячных норм осадков (187 мм). Из берегов вышли реки, захватив улицы курорта. Один местный житель погиб. В Алупке и вблизи села Оползневого на трассу сошел сель. Режим ЧС введен в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе.

Чтобы попасть в расположенную на Советской площади ялтинскую администрацию с ближайшей улицы Киевской, последнюю сейчас необходимо перейти вброд. Виной тому вышедшая из берегов река Водопадная. Ее разлив привел не только к подтоплению городских территорий, но и к полной остановке троллейбусов и частичной автотранспорта. Из-за дождей затопило подземные переходы.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
В Крыму названы размеры компенсаций пострадавшим от потопа

Разбушевавшаяся стихия заставила власти Ялты полностью закрыть въезд автомобилей в центр города.

- Бабушка сказала, что такого лет сто не было! - не скрывает эмоций житель Ялты Сергей Михайлов. - Это просто ужас! Поскольку русла рек не расчищают, то водный поток несет с собой ветки и разный мусор, которые забиваются под мостами.

- Машины уходят под воду, - не перестает удивляться житель столицы крымского южного берега. - Из подъезда некоторых домов невозможно выйти, у людей на придомовых территориях затопило огороды.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Ялте полицейские спасли из водного плена несколько человек

Некоторые ялтинские выпускники из-за непогоды не смогли добраться до своих школ, где в эти дни проводится Единый государственный экзамен. Учитывая форс-мажор, организаторы экзамена заверили, что те смогут сдать его в резервные дни - 28 и 29 июня. А вот пришедших и сдавших вчера экзамен из пунктов сдачи ЕГЭ вывезли на военной технике, которую по просьбе ялтинских властей предоставили Росгвардия и Черноморский флот.

Больше повезло жителям Гурзуфа.

- В том месте, где было скопление веток, река разлилась, но, конечно, такого ужаса, как в Ялте, к счастью, нет, - рассказал "РГ" житель поселка Александр Сливко. - Да и ландшафт в нашем горном Гурзуфе такой, что дождевая вода при обильных осадках стекает в море.

У международного детского центра "Артек" водные потоки вблизи седьмого КПП подняли легковые автомобили, разнося машины в разные стороны.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

В Ялте организован оперативный штаб, все муниципальные службы заняты ликвидацией последствий непогоды. В местной школе N 11, спортзале МЧС и муниципальном летнем лагере "Смена" развернули пункты обогрева. Там пострадавшим оказывают первую помощь и затем при необходимости экстренно расселяют в гостиницах и пансионатах южнобережья.

- Восемь человек получили травмы во время ливня, - рассказала мэр Ялты Янина Павленко. - Один человек с переломом лодыжки прооперирован. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения.

Оказались обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 киловольт - без света остались 2700 потребителей. Временно отключили в Ялте и подачу воды.

В это время самый восточный город полуострова - Керчь - вчера пытался оправиться от последствий стихии: напомним, в четверг там также выпало две месячные нормы осадков, и город в буквальном смысле слова оказался под водой. По последним данным, на востоке Крыма из-за ливней были подтоплены 364 придомовые территории, в зоне бедствия оказались 1700 человек. Сотни легковых автомобилей поплыли и оказались под водой. 40 тысяч человек остались без электричества, 20 тысяч - без воды. Ко вчерашнему вечеру ситуацию удалось стабилизировать.

Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму

Уровень воды в подтопленном цокольном этаже Керченской городской больницы N 1 снизился вчера с полутора метров до 43 сантиметров. Больницу полностью подключили к системе электроснабжения. Туда подвозят продукты питания и воду.

Глава республики Сергей Аксенов заверил, что всем пострадавшим от непогоды окажут всю необходимую помощь. После подомового обхода будет оценен размер нанесенного людям ущерба, чтобы определить порядок компенсации ущерба за испорченное имущество.

Во время потопа погиб 26-летний местный житель. Об этом на заседании регионального штаба по ЧС сообщил глава РК Сергей Аксенов. По предварительным данным, человека унесло потоком дождевой воды. В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что никто из туристов, отдыхающих сейчас в отелях курортной Ялты, не пострадал.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков

- Есть подтопления некоторых средств размещения, есть отключения электроэнергии, - уточнил министр. - Но со всеми объектами установлена связь. Никаких серьезных проблем нет.

Между тем

В восьми районах Забайкальского края введен режим ЧС из-за паводка. По словам зампреда правительства региона Андрея Гурулева, самая сложная ситуация в Газимуро-Заводском и Шелопугинском районах. "Эти районы практически полностью отрезаны от внешнего мира. В местах подтопления люди эвакуированы или к родственникам, или в ПВР, где организовано горячее питание. Доставку продуктов в отрезанные населенные пункты предстоит осуществлять по воздуху", - заявил Андрей Гурулев. Паводок разрушил семь деревянных мостов и частично подтопил автодороги в девяти районах Забайкалья. В населенных пунктах оказались подтопленными 35 жилых домов и 44 приусадебных участка.

Подготовил Александр Филимоненко

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Паводки в России

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Голикова: Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет