После затопивших Керчь ливней водный Армагеддон обрушился на Ялту: в городе и пригородных поселках выпало до трех месячных норм осадков (187 мм). Из берегов вышли реки, захватив улицы курорта. Один местный житель погиб. В Алупке и вблизи села Оползневого на трассу сошел сель. Режим ЧС введен в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе.

Чтобы попасть в расположенную на Советской площади ялтинскую администрацию с ближайшей улицы Киевской, последнюю сейчас необходимо перейти вброд. Виной тому вышедшая из берегов река Водопадная. Ее разлив привел не только к подтоплению городских территорий, но и к полной остановке троллейбусов и частичной автотранспорта. Из-за дождей затопило подземные переходы.

Разбушевавшаяся стихия заставила власти Ялты полностью закрыть въезд автомобилей в центр города.

- Бабушка сказала, что такого лет сто не было! - не скрывает эмоций житель Ялты Сергей Михайлов. - Это просто ужас! Поскольку русла рек не расчищают, то водный поток несет с собой ветки и разный мусор, которые забиваются под мостами.

- Машины уходят под воду, - не перестает удивляться житель столицы крымского южного берега. - Из подъезда некоторых домов невозможно выйти, у людей на придомовых территориях затопило огороды.

Некоторые ялтинские выпускники из-за непогоды не смогли добраться до своих школ, где в эти дни проводится Единый государственный экзамен. Учитывая форс-мажор, организаторы экзамена заверили, что те смогут сдать его в резервные дни - 28 и 29 июня. А вот пришедших и сдавших вчера экзамен из пунктов сдачи ЕГЭ вывезли на военной технике, которую по просьбе ялтинских властей предоставили Росгвардия и Черноморский флот.

Больше повезло жителям Гурзуфа.

- В том месте, где было скопление веток, река разлилась, но, конечно, такого ужаса, как в Ялте, к счастью, нет, - рассказал "РГ" житель поселка Александр Сливко. - Да и ландшафт в нашем горном Гурзуфе такой, что дождевая вода при обильных осадках стекает в море.

У международного детского центра "Артек" водные потоки вблизи седьмого КПП подняли легковые автомобили, разнося машины в разные стороны.

В Ялте организован оперативный штаб, все муниципальные службы заняты ликвидацией последствий непогоды. В местной школе N 11, спортзале МЧС и муниципальном летнем лагере "Смена" развернули пункты обогрева. Там пострадавшим оказывают первую помощь и затем при необходимости экстренно расселяют в гостиницах и пансионатах южнобережья.

- Восемь человек получили травмы во время ливня, - рассказала мэр Ялты Янина Павленко. - Один человек с переломом лодыжки прооперирован. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения.

Оказались обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 киловольт - без света остались 2700 потребителей. Временно отключили в Ялте и подачу воды.

В это время самый восточный город полуострова - Керчь - вчера пытался оправиться от последствий стихии: напомним, в четверг там также выпало две месячные нормы осадков, и город в буквальном смысле слова оказался под водой. По последним данным, на востоке Крыма из-за ливней были подтоплены 364 придомовые территории, в зоне бедствия оказались 1700 человек. Сотни легковых автомобилей поплыли и оказались под водой. 40 тысяч человек остались без электричества, 20 тысяч - без воды. Ко вчерашнему вечеру ситуацию удалось стабилизировать.

Уровень воды в подтопленном цокольном этаже Керченской городской больницы N 1 снизился вчера с полутора метров до 43 сантиметров. Больницу полностью подключили к системе электроснабжения. Туда подвозят продукты питания и воду.

Глава республики Сергей Аксенов заверил, что всем пострадавшим от непогоды окажут всю необходимую помощь. После подомового обхода будет оценен размер нанесенного людям ущерба, чтобы определить порядок компенсации ущерба за испорченное имущество.

Во время потопа погиб 26-летний местный житель. Об этом на заседании регионального штаба по ЧС сообщил глава РК Сергей Аксенов. По предварительным данным, человека унесло потоком дождевой воды. В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что никто из туристов, отдыхающих сейчас в отелях курортной Ялты, не пострадал.

- Есть подтопления некоторых средств размещения, есть отключения электроэнергии, - уточнил министр. - Но со всеми объектами установлена связь. Никаких серьезных проблем нет.

Между тем

В восьми районах Забайкальского края введен режим ЧС из-за паводка. По словам зампреда правительства региона Андрея Гурулева, самая сложная ситуация в Газимуро-Заводском и Шелопугинском районах. "Эти районы практически полностью отрезаны от внешнего мира. В местах подтопления люди эвакуированы или к родственникам, или в ПВР, где организовано горячее питание. Доставку продуктов в отрезанные населенные пункты предстоит осуществлять по воздуху", - заявил Андрей Гурулев. Паводок разрушил семь деревянных мостов и частично подтопил автодороги в девяти районах Забайкалья. В населенных пунктах оказались подтопленными 35 жилых домов и 44 приусадебных участка.

Подготовил Александр Филимоненко