В Ростовской области вступили в силу новые коронавирусные ограничения

В Ростовской области 12 июля вступили в силу новые коронавирусные ограничения, касающиеся проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Действовать новые правила будут до особого распоряжения.

Ужесточенные меры также затрагивают правила посещения ресторанов, столовых и других заведений общепита. В частности, нельзя более четырех человек собираться за одним столом в ресторане или заведениях фастфуда. Исключение делается только для участников семейного застолья или близких родственников.

Приостановлено также проведение в общественных местах, музеях и торгово-развлекательных центров массовых мероприятий зрелищного, культурного и развлекательного характера.

Вновь введен запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона "Ростов-Арена", в котором максимальная заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов. Для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 квадратных метров, для аквапарков - не менее пяти квадратных метров. Зрительные залы при проведении музыкальных и театральных выступлений также должны быть заполнены лишь наполовину.

Напомним, что с 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для муниципальных и государственных служащих, транспорта, работников здравоохранения, образования и сферы услуг. Всего прививки от коронавируса должны сделать 37 категорий работников. Завершиться иммунизация должна 26 августа.