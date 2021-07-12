В Екатеринбурге губернатор отчитал рабочих за простой во время пробки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заметил, что в Екатеринбурге на части путепровода Луганская-Объездная, которую перекрыли для ремонта, нет ни одного рабочего, и вызвал к себе представителя компании-подрядчика.

Трансляция с места работ ведется на сайте городской администрации, ее и посмотрел глава региона. Увиденным он оказался недоволен, о чем написал на своей странице в Instagram.

- Я решил проверить, как подрядчик ведет работы. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании ко мне на разговор. Так работать нельзя, - написал чиновник.

Напомним, сегодня огромные пробки появились на Кольцовском тракте, часть которого перекрыта из-за ремонта моста, и улице Щербакова, по которой водители надеются объехать закрытый участок. На Луганской-Объездной перекрыто движение на выезд из города в сторону аэропорта Кольцово, на этом участке проезд организован по встречной полосе в один ряд машин, в противоположную сторону едет два ряда. К 12 часам длина пробки составила почти четыре километра, утром она была еще больше. К 16 часам движение остается напряженным, к этому времени от затора больше страдают водители на Щербакова - там образовалась двухкилометровая пробка.