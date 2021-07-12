На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах

Задача этого конкурса, как объясняет заместитель директора NESPRESSO Наталья Гонзалес, дать возможность креативным молодым людям выразить свой взгляд на социальные проблемы. В этой программе стартовали, например, такие режиссеры, как Джефф Николс или Джереми Клапен. Предложенная конкурсантам тема года - "Действие - это все": даже малые наши дела могут изменить нас, изменить общество и в сумме способны менять этот несовершенный мир к лучшему, - убеждены организаторы конкурса. Фильм должен быть снят в вертикальном "мобильном" формате 9/16 и не может превышать трех минут.

Действие получившей Гран-при картины "Почтальон" происходит в пост-апокалиптическом будущем, где герой продолжает исполнять свои обязанности, и хотя в этом, кажется, уже нет смысла, это на самом деле единственный выход из любой беды.

Организаторы каннского конкурса предоставили "Российской газете" эксклюзивное право показать своим читателям награжденный Гран-при фильм. Он будет доступен для просмотра с 12 часов дня 13 июля до 12 часов дня 15 июля. Только 48 часов - и только три минуты.