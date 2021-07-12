Совбез: Надо блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России

России необходимо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса. Об этом в понедельник заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин, прокомментировав принятую ранее Стратегию национальной безопасности РФ.

"Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности​​​", - отметил Абелин. При этом, по его словам, необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий принимаемых мер.

В то же время, как отметил помощник секретаря СБ РФ, ни о каком противостоянии с Западом речь не идет. "В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - подчеркнул он.