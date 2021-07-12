Статья Владимира Путина об Украине. Главное

Президент Владимир Путин написал большую статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Текст опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках. "РГ" публикует главные тезисы материала.

- Русские и украинцы - один народ, единое целое.

- Стена между Россией и Украиной - большая общая беда и трагедия, вызванная не только общими ошибками, но и действиями тех, кто всегда стремился подорвать это единство, стравить между собой части единого народа.

- Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи, в значительной степени созда­валась за счет исторической России, большевики ограбили Россию.

- Те, кто отдал Украину под внешнее управление, должны помнить, что аналогичное решение в 1918 году стало роковым для правящего режима.

- Часть одного народа может осознать себя отдельной нацией, к этому надо относиться с уважением, но выходить из состава СССР надо было с тем, с чем пришли - в те же границы.

- Россия многое сделала для развития независимой Украины, при сохранении экономических связей эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

- Сейчас Украина - беднейшая страна Европы, экономика деградировала, украинские власти растранжирили достижения многих поколений.

- Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, за исключением вопроса границ, стали мифологизировать и переписывать историю, называть оккупацией пребывание в составе Российской империи и СССР.

- Украину втянули в геополитическую игру, чтобы превратить в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против РФ, но Москва не смирится с концепцией "анти-Россия".

- В 2014 году западные страны поддержали переворот на Украине, тараном которого были радикальные националистические группировки, их агрессивная русофобия во многом стала определять госуполитику, под удар попал и русский язык.

- Русских на Украине заставляют отречься от корней и поверить, что Россия - враг, но курс на насильственную ассимиляцию по последствиям сравним с применением оружия массового поражения - русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы.

- Общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство, заключены Минские соглашения, но представители Украины не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для жителей, предпочитают торговать русофобией, устраивают кровавые провокации в Донбассе - любыми способами привлекают внимание внешних покровителей и хозяев.

- Киеву Донбасс просто не нужен.

- Проект "анти-Россия" может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага, под контролем западных держав, а на Украине сейчас прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории, развертывание инфраструктуры НАТО.

- Основным предвыборным лозунгом украинского лидера Владимира Зеленского было достижение мира, но обещания оказались враньем, ситуация на Украине и вокруг Донбасса деградировала.

- Для миллионов на Украине проект "анти-Россия" неприемлем, но им не дают поднять голову - запугивают, загоняют в подполье, безнаказанно убивают, а "правильным" патриотом Украины объявляется тот, кто ненавидит Россию.

- Россия никогда не допустит, чтобы ее исторические территории и живущих там близких людей использовали против нее, а те, кто предпримет такую попытку, разрушат свою страну.

- Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, но партнер должен отстаивать свои интересы, а не обслуживать чужие и не быть орудием для борьбы с РФ.

- Подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией, мы - один народ, и Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".