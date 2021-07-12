Технику на базе Т-55 превратили в БМОП в Сирии

おおっと…— セバスチャン (@kurara_806) July 11, 2021
本当にT-55の砲塔にされてるな… pic.twitter.com/20wlwEt9fe
Известно о нескольких версиях такой техники. Правда, как считают военные эксперты, в их создании были использованы выполненные на шасси "пятьдесят пятых" инженерные машины и тягачи-эвакуаторы.
Местные умельцы основательно укрепили лобовые части корпуса, установив там модули с разнесенной защитой. Были прикрыты бортовые проекции, а на корму навесили бронированные короба. Первоначально огневая мощь обеспечивалась китайским 12,7-мм пулеметом W85, смонтированным во вращающейся башне, затем уже появились более мощные сдвоенные 14,5-мм КПВТ.
Позже на них стали устанавливать боевые отделения от БМП-1 с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", имеющей прицельную дальность стрельбы до 1300 метров, и спаренный 7,62-мм ПКТ.
Интересно, что такое вооружение от советских боевых машин пехоты первого поколения также применялось на курдских "танках-тракторах".
В ходе боевых действий неоднократно задействовались женские экипажи, воевавшие на Т-55, Т-62 и Т-72.