Технику на базе Т-55 превратили в БМОП в Сирии

Советский средний танк Т-55 стал основой для десятков различных модификаций и вариантов. Среди них есть достаточно редкие образцы, изготовленные буквально в единичных экземплярах. Например, "боевые машины огневой поддержки" курдских формирований в Сирии.

Известно о нескольких версиях такой техники. Правда, как считают военные эксперты, в их создании были использованы выполненные на шасси "пятьдесят пятых" инженерные машины и тягачи-эвакуаторы.

Местные умельцы основательно укрепили лобовые части корпуса, установив там модули с разнесенной защитой. Были прикрыты бортовые проекции, а на корму навесили бронированные короба. Первоначально огневая мощь обеспечивалась китайским 12,7-мм пулеметом W85, смонтированным во вращающейся башне, затем уже появились более мощные сдвоенные 14,5-мм КПВТ.

Позже на них стали устанавливать боевые отделения от БМП-1 с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", имеющей прицельную дальность стрельбы до 1300 метров, и спаренный 7,62-мм ПКТ.

Интересно, что такое вооружение от советских боевых машин пехоты первого поколения также применялось на курдских "танках-тракторах".

В ходе боевых действий неоднократно задействовались женские экипажи, воевавшие на Т-55, Т-62 и Т-72.