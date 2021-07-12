В Банке России сообщили о замедлении роста потребительских цен

По итогам июня прирост потребительских цен замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, маем, сообщается в материале ЦБ РФ "Динамика потребительских цен".

Отмечается, что прирост цен на основные группы товаров и услуг снизился. Однако инфляционное влияние все еще остается повышенным, хотя и есть признаки его ослабления.

Годовая инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6,5%. Впрочем, как сказано в докладе, отчасти этот эффект обусловлен низкой базой сравнения - июнь прошлого года отметился сдержанным ростом цен в ряде сфер из-за жестких противоэпидемических ограничений.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет снижаться осенью, а во второй половине 2022 года установится у отметки в 4%.

Ранее Минсельхоз предложил регулировать стоимость ряда продуктов интервенциями. В ведомстве считают, что такие меры помогут стабилизировать цены на зерно, муку, хлеб и сахар.